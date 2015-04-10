Советы садоводам. Как вырастить на своем участке красивые розы?

Молча, но так величественно над клумбами благоухающих цветов возвышаются красавицы розы. Сейчас, этого, конечно, не видно. Однако, если вы хотите, чтобы королевы цветов радовали ваш глаз, о них нужно позаботиться прямо сейчас.

По данным археологов розы существуют на земле уже порядком 25 млн. лет. В культуре же ее выращивают более 5 тыс. лет. За это время коллекционеры вывели более 20 тыс. сортов. Роза всегда считалась священным символом, аромат которой всегда ассоциировался с чем-то божественным. Розу мало посадить, ее еще надо вырастить. А выращивание роз - это постоянный уход, включающий в себя полив растения, подкормку, обрезку, укрытие на зиму.

Помните, что обрезку нужно сделать до начала распускания почек. Обрезка, тепло и яркое освещение - очень важны для роз. Это влияет на их цветение. Хотя эти растения довольны капризны: требуют постоянного внимания - однако имена она, фаворит сада, - способна принести садоводу столько положительных эмоций, как ни один другой цветок.