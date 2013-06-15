Новости Беларуси. Вечер встречи земляков прошёл 15 июня в деревне Леоново Борисовского района.

Этот населённый пункт Минской области известен в первую очередь своими именитыми уроженцами. Медики, учителя, работники торговли, бизнесмены... Среди земляков — и первый заместитель министра информации Республики Беларусь Лилия Ананич.

На необычный праздник собрались несколько десятков бывших соседей, одноклассников и знакомых. В программе мероприятия — выступление ансамбля народной песни. К слову, традиции уже три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ностальгия и только тёплые воспоминания. О своём детстве Михаил Иванович рассказывает так, словно это было вчера. Здесь он родился, вырос, потом пошёл в армию. Правда, тогда ещё даже не догадывался о своей будущей военной карьере. Самарканд, Куба, Афганистан... Сегодняшний воин-интернационалист признаётся: Леоново, к сожалению, опустело. Когда-то жизнь в деревне просто кипела, сейчас осталось лишь сто домов.

Михаил Щербо, уроженец деревни Леоново:

В этой деревне растет молодое поколение. Встречаюсь я с ними, они задают много вопросов.

Вечер встречи земляков вот уже третий год собирает вместе уроженцев деревни под Борисовом. Бывшие соседи, одноклассники и просто знакомые. С улиц Луговой, Южной, Заречной, Набережной, Школьной начинался их путь. Тогда во взрослую жизнь.

Елена Копыток, организатор мероприятия:

Первая встреча была в 2011 году. Это вечера, на которые собираются земляки со всех уголков Беларуси, даже с России.

Праздник уникальный и по-настоящему самобытный. Каждый год — ещё и новое посвящение. Воинам-интернационалистам, именитым уроженцам. Последних, к слову, немало: медики, учителя, работники торговли, представители бизнеса. Лилия Станиславовна Ананич свою родную школу с теплотой вспоминает и сегодня. Жаль, прошлой восьмилетки уже нет.

Лилия Ананич, первый заместитель Министра информации Республики Беларусь:

Это место, где я родилась, где я закончила школу. Это деревня, которая дала путевку в жизнь многим талантливым белорусам. Дороже места ни у меня, ни у присутствующих на празднике нет.

Только на вечер встречи этого года отправили 300 приглашений. Практика показывает, что приходит большинство.