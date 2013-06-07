Пляжный сезон в городе: можно ли загорать в общественных местах?

Можно ли загорать в парках и на других зеленых зонах? Существует ли в Минске пляжный дресс-код? На сколько в городе можно оголяться? Ответы на эти вопросы получили корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Метеорологическая сводка дает неутешительный прогноз погоды. Ожидать тепла на эти выходные не стоит. Правда, знойные жаркие деньки уже не за горами и тогда - здравствуй, отдых у водоема и солнечные ванны на пляже! Любителей естественного загара можно будет увидеть и в городе. Например, в парке, у Свислочи, у водных каналов и даже в небольших скверах. Но можно ли в столице отдыхать вне специально установленных для этих целей мест?

Оказывается, загорать, например, в парках и на других зеленых зонах официально не запрещено. Сотрудники «Минскзеленстроя» подчеркнули, что никаких ограничений законодательством по этому поводу не существует. Но тогда как же предупреждающие таблички «По газонам не ходить!»? Прогуливаться по газону по-прежнему не стоит, но если просто расстелить одеяло и прилечь в парке, большого ущерба траве это не нанесет.

Но все же лучше загорать на пляже. Претензий и у окружающих не возникнет, и принимать солнечные ванны на пляже гораздо приятнее и комфортнее. Для этого в городе обустроено несколько специальных мест. Пляжи есть на Комсомольском озере, Цнянском и Дроздовском водохранилищах, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Правда, порой представительницы слабого пола во имя получения равномерного загара смела обнажаются. Как оказалось, никаких штрафных санкций по этому поводу тоже не предусмотрено. Но прогуливаться по пляжу голышом сотрудники милиции все же не рекомендуют.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Зависит от того, как человек себя ведет, мешает ли он своим поведением и своим видом кому-то. Если он это делает в общественном месте, ведет себя вызывающе, вокруг играют дети, человек может быть не совсем в адекватном состоянии - это в совокупности может выразиться в неудовольствии окружающих людей, которое может перерасти в претензии к этому гражданину. Естественно, в разрешении этих претензий, этого конфликта уже могут поучаствовать сотрудники милиции.

Но что делать, когда в 30-градусную жару лень и в город выходить, и до пляжа добираться? Что, если просто улечься под солнышком во дворе, например, на скамейке у подъезда? Никаких запрещающих документов нежиться на солнышке во дворовых территориях нет. Другое дело, что найти клочок места для пляжного отдыха во дворе не так то и просто.