Велосипед: как выбрать подходящую модель?

С наступлением теплой погоды на улицах все чаще можно встретить велосипедистов! На таком транспорте и проехать можно везде, и бензин не требуется и фигура всегда будет подтянутой! А если вы еще не обладаете двухколесным другом, но уже твердо решили стать райдером, то вам нужно ответить всего на три вопроса: где, в каких условиях и как часто вы собираетесь кататься, во-вторых сколько денег вы готовы потратить и в-третьих - важно знать свой рост, чтобы определить размер рамы велосипеда.

Самой большой популярностью на сегодняшний день пользуется горный велосипед. Эти модели оборудованы амортизационной вилкой, которая смягчает удары, широкими шипованными колесами и множеством передач, позволяющим хорошо разогнаться на дороге. На таком велосипеде вам нестрашно бездорожье: лесные тропы, плохой грунт, подъемы и спуски не смогут помешать вам наслаждаться поездкой.

Любителям высоких скоростей нужна шоссейная модель- самый быстрый и легкий класс велосипедов. Но они предназначены только для дорог с хорошим покрытием. Для передвижения по городу выбирайте комфортный велосипед с широким седлом. Это позволяет сделать посадку максимально вертикальной.

Женщинам стоит обратить внимание на модели с открытой рамой. На таком можно передвигаться даже в юбке! При выборе детского велосипеда Важно знать: чем меньше ребенок, тем проще модель ему требуется, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

А для будущих экстремалов нужен специальный трюковый велосипед! Это крепкий, рассчитанный на большие нагрузки небольшой велосипед. На таком можно выполнять различные «фишки» на ступеньках и перилах. А Для прыжков и преодоления препятствий нужно выбрать модель с высоким рулем,

На полке с аксессуарами, обратите внимание на: запасную камеру, незаменимую при проколе колеса, насос и фонарь, необходимый в вечернее время суток! Перчатки избавят руки от мозолей, а шлем - главное средство защиты для экстремалов!