Как встречают утро артисты Большого национального академического театра оперы и балета Беларуси?

Театр оперы и балета отмечает свое 80-летие! 200 премьер, миллионы воодушевленных зрителей и более 29 тысяч бодрых утр! Сегодня мы узнаем, как просыпаются красавицы Большого, отправляемся в путешествие по закулисью.

Изящные фуэте и арабеска, динамичные аллегро и плие… Грациозная осанка, глубокое дыхание, отточенная пластика. Каждое утро в Большом начинается с анатомии танца – классической разминки. Физический тонус, совершенствование хореографии и заряд бодрости для дальнейших спектаклей. Классический танец для артистов балета, как утренняя молитва – своеобразный профессиональный ритуал, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Александра Тихомирова, балетмейстер-постановщик Большого национального академического театра оперы и балета:

Это старая система, выверенная веками, в которой определены упражнения в определенном порядке. Концертмейстер может импровизировать на тему джаза и советских кинофильмов, в зависимости от настроения. Конечно, урок сопровождает фортепиано — это старинная традиция, но в 19 веке играли и на скрипочке.

Если вы думаете, что эти невесомые мотыльки предпочитают не завтракать, то спешим вас разуверить. Утренняя гимнастика и многочасовые репетиции не оставляют артистам балета ни грамма лишней калории, а только порцию вдохновения на целый день!

Людмила Хитрова, артистка балета Большого национального академического театра оперы и балета:

У меня очень плотный завтрак, потому что я стараюсь днем поменьше кушать, потому что репетиции, хочется, чтобы полегче было. Утром я очень потно кушаю - могу мясо, сладкое обязательно.

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси, солистка Большого национального академического театра оперы и балета:

Предпочитаю кашу и какие-то продукты, чтобы давали силы.

Проснемся и мы в компании артистов балета. Физкультпривет от Геннадия Кулинковича.

Геннадий Кулинкович, артист балета Большого национального академического театра оперы и балета:

Встав с кровати, нужно пошевелить сначала плечами - вверх, вниз, вперед, назад. Добавить руки, чтобы амплитуду пошире сделать, потянуться к ножкам, чтобы можно было девушкам свободно обуть каблучки и застегнуть обувь в зимнюю пору. И обязательно повороты головы!

С вокальной гимнастики начинают свой день в храме искусств и солисты оперы. Владимир Громов признается, что утро в родном театре для него всегда творческий хаос с ароматом кофе. До репетиции с концертмейстером голос нужно настроить на все 100, а вот до премьеры на сцене от высоких нот лучше воздержаться.

Владимир Горомов, заслуженный артист республики беларусь, солист оперной труппы Большого национального академического театра оперы и балета:

Это как ведро воды, которое чем быстрее расплещешь, тем быстрее оно закончится. Если ты его хочешь сохранить, то ты следишь за певческим режимом - лучше не кричать и вообще помалкивать до вечера! Тогда он будет свеженький, отдохнувший. И желательно еще днем поспать.

До вечерней Баядерки остается всего 11 часов, сейчас монтируют декорации и уже готов такой паланкид, в котором будут выносить главную героиню спектакля Гамзати

От убранства сцены до пошива костюмов. С 8 утра работа в театре ведется на всех фронтах. В мастерской бутафоров рождается реквизит спектаклей. Настоящие волшебники театра! Из обычного папье-маше, фанеры и других подручных средств бутафоры могут сотворить все! К примеру, этот король – герой сентябрьской премьеры – балета «Витовт» народного артиста Трояна на музыку Кузнецова. Всего за неделю мастерам удалось воплотить этот миниатюрный макет в реальность.

Живет историей Великого княжества литовского и вся швейная мастерская театра. После реконструкции в Оперном появилось собственное производство. «Тристан и Изольда», «Аида», «Щелкунчик» – немало блистательных спектаклей вышли в свет благодаря этим талантливым сотрудникам. Уже готовы костюмы премьеры балета «Витовт». От воздушных, как луговые цветы, платьев девушек на Купалье до роскошных алых, как пламя, нарядов королевы Ядвиги и Бируты. У каждого костюма – свой смысл. Предлагаем взглянуть на эксклюзивную одежду!

Лариса Мельник, начальник участка оп пошиву театральных костюмов Большого национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь:

Во втором акте дамы на балу одевают головные уборы. А это костюм Витовта в первом акте. Во тором акте у него черный костюм. Его одевают на войну прямо на сцене. Одевают кольчугу, головной убор.

Особый и весьма полезный дресс-код есть в храме искусств и для артистов.

Юлия Абухова, артистка балета Большого национального академического театра оперы и балета:

У нас есть такие специальные тапки, они помогают сохранять тепло после репетиций. Это удобно.

За изящной пластикой на сцене – колоссальный ежедневный труд, который остается за кулисами. Солисты театр признаются, что любимое дело – всегда в радость! А саморазвитие считают главным рецептом долголетия

Людмила Хитрова, артистка балета Большого национального академического театра оперы и балета:

Когда ты вечером дома лежишь, у тебя все уставшее, сил нет, счастье чувствуешь, потому что день не зря прошел.

Константин Кузнецов, заслуженный артист Республики Беларусь, солист Большого национального академического театра оперы и балета:

Ограничить себя какой-то одной любимой партией - значит обрезать себе какой-то творческий простор, потому что нужно любить свою работу в принципе и то, что ты делаешь.