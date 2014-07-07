В мемориальном заповеднике «Вязынка» отметили самый романтический праздник лета - Купалье

Традиционный для белорусов праздник молодости и жизни мы встречаем с должным колоритом. Каждый год, с наступлением самых долгих летних дней в Беларуси, на берегах рек и озер, празднуют Купалье. Гуляния купальского праздника славятся таинственными обрядами и поверьями: так, например, в купальскую ночь реки светятся призрачным светом, растения и звери разговаривают, а солнце на рассвете «играет»...

Лилия Норкина, заведующая мемориальным заповедником «Вязынка»:

Есть такие дни, когда солнце стоит во небе, именно эти дни выпадают на Купалье. Люди верят, что нужно искать «папарать-кветку». Девчата гадали на суженых и плели венки, после - кидали их на воду и загадывали на женихов. Если, например, венки плыли и плыли долго, то считалось, что в этом году девушка найдет себе пару и будет жить долго и счастливо...

Увидеть чудеса купальской ночи, понять язык зверей и птиц, узнать будущее или найти сокровища мира, по приданию, можно с помощью цветка папоротника, который расцветает всего на миг один раз в году. Поиск «папараць-кветки» - один из самых таинственных ритуалов купальской ночи.

Артемий Василевич, участник фольклорного ансамбля (г.Псков):

Очень радостно приезжать сюда и видеть, что люди поддерживают эти традиции. И этот праздник жизни, любви, молодости, радости продолжается…

Веселые купальские напевы звучат до самого утра, в усыпанную венками воду с первыми лучами солнца охотно окунаются, чтобы омолодиться. Купальский праздник богат на чудеса. Ведь в этот необыкновенный день каждый ищет свое счастье...