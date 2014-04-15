Минский мотосезон открыт. Байкеры рассказали, для чего они выехали на дороги города

Новости Минска. Они проснулись от зимней спячки, причесали гривы своих железных коней и наполнили воздух рычанием моторов и раскатами хард-рока. Первый официальный выезд минских байкеров считаем открытым!

Александр Тарасов, организатор открытия мотосезона 2014:

Собрались для того, чтобы в первый раз в этом мотосезоне встретиться, показать свою технику, в первую очередь, для себя, наверное, и попутно показать людям, что начинается мотосезон и акцентировать внимание, что мотоциклы появились на дорогах, будьте внимательны.

Новый сезон - новый год для каждого мотоциклиста, новые эмоции, друзья и конечно дорога! Чопперы, классические и спортивные мотоциклы - безопасность движения колонны обеспечивали сотрудники ГАИ.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского района:

Я лично положительно отношусь к байкерам. Они с нами участвуют в различных акциях. Это все законопослушные люди, водители. Претензий у меня как у госавтоинспектора нет.

Байкеры – люди, которые находят удовольствие и свободу в общении с дорогой и природой. Байк является частью их жизни. Они отлично ориентируются не только на неизвестной местности, но и в разных жизненных ситуациях. Это крепкие орешки!

Дмитрий Степаненко, президент мотоклуба:

Мотодвижение, я бы так сказал, оно стало настолько обширным, настолько многогранным. У нас есть принцип: один за всех и все за одного. Это принцип братства, взаимопомощи.

Железные скакуны покорили не только пыльную дорогу, но и завоевали сердца милых дам. Так чем же пленил прекрасную половину человечества этот экстремальный вид транспорта?

Лара, мотоциклист:

Свободой, скоростью. Хотя ездим не очень быстро, по правилам, в городе не нарушаем, ездим аккуратно.

Слово «байкер» можно услышать иногда и в презрительной форме, иногда и с ноткой восхищения и нескрываемым интересом. Но любой мотоциклист, даже оседлавший дешевого и старенького железного коня, всегда привлекает к себе внимание, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Александр Тарасов, организатор открытия мотосезона 2014:

Мы уже долгое время пытаемся поломать стереотипы, которые из американских фильмов или еще с каких-то, что байкеры - злые мотоциклисты. Это все состоявшиеся люди, со своими семьями, с детьми, со своим бизнесом или другими увлечениями. Ну и мотоцикл - это стиль жизни, образ жизни.