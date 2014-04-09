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Хотите почувствовать себя суперзвездой? Танец Vogue - для вас!

09 апреля 2014 05:00
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Новости Беларуси. Подиум, софиты, наряженные девушки. Модный показ? Если вы подумали именно так, то мы спешим вас разубедить или удивить! Вычурная походка, напоминающая моделей на подиуме, манерные позы, имитирующие фотографии голливудских звезд – все это танец! Модный и эпатажный Вог Дэнс!

Vogue как танцевальный стиль зародился на баллах в Гарлеме еще в начале прошлого века. Стиль Vogue и культура баллрум  стали популярны во всем мире благодаря различным видео, а в частности песне «Vogue», выпущенной Мадонной в 1990 году.

Но Вог - это не только красивая походка! Существует уже несколько подстилей в этом направлении.  Например, Old Way - первый подстиль вога. Парни, танцующие олд вэй, демонстрируют всю свою мужественность и брутальность. Девушки, наоборот, воплощают ореол женственности в танце и показывают шик моды 80-х- 90х.

Максим, танцор:
Я чувствую себя суперзвездой, возможно, не для большого круга, но внутри это так.  Я считаю, что мужчина должен развиваться всесторонне.

Но, пожалуй, одно из самых зрелищных направлений этого уникального танца – хенд перфоменс. Глядя на такую виртуозную технику рук, невольно пытаешься повторить это самостоятельно.

А самое удивительное в этом танце – вовсе не обязательно следовать модельным параметрам и стандартам, иметь высокий рост и стройное телосложение. Ощутить себя супермоделью и звездой танцпола может абсолютно каждый, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Танцы в Минске

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