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В Беларуси во второй раз прошел фестиваль скворечников

15 апреля 2015 10:55
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Пришла весна. Пришло тепло. Птицы возвращаются в родные края. Самое время позаботиться о пернатых друзьях. К примеру, смастерить для них уютный и приятный домик. А чтобы точно всех птичек обеспечить крышей над головой, проводится специальный фестиваль скворечников.  

Такой фестиваль проходит уже во второй раз. Желающих обрести пернатым свою жилплощадь с каждым годом становится все больше. Как никак  - это хорошая возможность помочь животным, а заодно и интересно провести время с семьей – поиграть в квест-игру.  

Чтобы птенцам было комфортно готовый скворечник устанавливается с лёгким наклоном вперёд. Внутренние стенки жилища должны иметь шершавую поверхность. Раз в год рекомендуется очищать и обрабатывать его кипятком. И что важно: домик птиц лучше всего привязывать веревкой или тесьмой, чтобы не поранить дерево.  

# Человек и животные # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Птицы # Ольга Михолап # Светлана Федорова # Галина Чайкова

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