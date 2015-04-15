В Беларуси во второй раз прошел фестиваль скворечников

Пришла весна. Пришло тепло. Птицы возвращаются в родные края. Самое время позаботиться о пернатых друзьях. К примеру, смастерить для них уютный и приятный домик. А чтобы точно всех птичек обеспечить крышей над головой, проводится специальный фестиваль скворечников.

Такой фестиваль проходит уже во второй раз. Желающих обрести пернатым свою жилплощадь с каждым годом становится все больше. Как никак - это хорошая возможность помочь животным, а заодно и интересно провести время с семьей – поиграть в квест-игру.

Чтобы птенцам было комфортно готовый скворечник устанавливается с лёгким наклоном вперёд. Внутренние стенки жилища должны иметь шершавую поверхность. Раз в год рекомендуется очищать и обрабатывать его кипятком. И что важно: домик птиц лучше всего привязывать веревкой или тесьмой, чтобы не поранить дерево.