Советы для хорошей хозяйки. Боремся с трудновыводимыми пятнами

1. Лак для волос против лака для ногтей. Вот это поединок! Не стоит удивляться! Распыляем лак для волос на пятно да побольше, и сразу трем щеточкой. Надо заметить, что этот способ нужно пробовать только на достаточно плотной ткани. В завершении остается лишь прополоскать вещь в мыльной воде.

2. Жидкость для снятия лака с ацетоном против перманентного маркера. На салфетку кладем одежду той стороной, где образовалось пятно. Наносим средство на ватный диск и аккуратно промачиваем. Ни в коем случае не растираем! Намочили - и придавили, постоянно меняя диски. Снова - в мыльную воду. Пятна как ни бывало!

3. Ну а если вы выпачкались в чернила, ситуацию спасёт обычная настойка валерьяны. Промачиваем ватные диски валерьянкой. Кладем на пятно. После того, как ткань пропитается, потихоньку растираем. След от ручки на глазах исчезает!

4. И последнее сражение: губная помада. С ней гораздо проще! Это косметика! А чем снимают косметику? Специальным средством!

Берем жидкость для снятия макияжа. Ватным диском с молочком или лосьоном вытираем пятно от помады.