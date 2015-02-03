В Беларуси стали распространенными многие виды экзотических цветов

Среди огромного разнообразия цветов каждый может найти то, что ему ближе. Одни растения пользуются неизменной популярностью, другие - напротив, украшают дома коллекционеров и ценителей экзотики.

Уже который год фаворитами публики являются розы, гвоздики, лилии, герберы, тюльпаны и ирисы. Причем, сегодня стало модным дарить их без упаковки.

Но в последнее время и другие, более экзотические, виды цветов стали распространенными у нас в стране. Среди них - красавица альстромерия.

Также очень редкий экземпляр, который ценится флористами и дизайнерами, - высокий и мощный амариллис. Используется он в основном в мужских букетах.

Несколько лет назад орхидея была диковинкой в белорусских домах. Но постепенно «заморская гостья» стала любимицей цветоводов. Её стали выращивать практически все любители растений. Но некоторые виды орхидей до сих пор можно встретить крайне редко.

Бутоны стрелиции нередко называют «цветами жар-птицы». Присмотритесь внимательней, их форма действительно напоминает голову причудливой птицы. Ярко-оранжевое растение довольно распространено в Беларуси.

Распространенные и редкие цветы по-своему удивительны и прекрасны. Главное - почаще любоваться их красотой. И тогда положительные эмоции вам гарантированы.