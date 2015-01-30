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Белорусская мифология. Как появился образ Деда Мороза и Снегурочки?

30 января 2015 11:05
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Главные зимние праздники уже прошли. Но люди, несмотря на это, не раз будут вспоминать тех, от которых весь год ждут чудес и подарков.

У американцев это Санта-Клаус. У французов- Пьер Ноэль. У словаков - Дед Яжышак. Йолупукки у финнов. У славян - Дед Мороз.

Традиция одаривать детей на Рождество появилась очень давно.

У белорусов существовала божество зимы и морозу - Зюзя. Наши предки представляли его в виде старого деда невысокого роста, который одевается в белый кожух. И часто ходит босым. В руках Зюзя всегда держит железную булаву.

В современных исследователей есть мнение, что образ Деда Мороза связан с культом предков. И поэтому считалось, что Зюзя в первую очередь помогал бедным семьям.

Первую ложку сочельник хозяин предлагал Зюзе.

Что касается образа Снегурочки, то в белорусском мифологии он отдельно не существовал. Считается, что этот этот образ пришел к нам из русских сказок.

 

 

# Фотофакт # Традиции Беларуси # Ирина Казакова

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