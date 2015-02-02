Сладкий десерт - маффины. Мастер-класс от кондитера Лизы Пищиковой

Маффины - это маленькие порционные кексы. Условно все маффины можно разделить на сладкие и не сладкие. Сладкие маффины чаще всего делают с начинкой - кремовой или ягодной. Для того чтобы начинка оказалась внутри кексов, в формочку наполняют тестом до половины, затем выкладывают начинку, после - опять тесто. В некоторых рецептах в тесто для маффинов предлагается добавлять кусочки шоколада или цукаты. В тесто для несладких маффинов можно примешать любые подходящие по вкусу ингредиенты: сыр, овощи, кусочки ветчины или копченой рыбы. Выпекают кексы в специальных формочках, объем которых обычно не превышает 100 мл.

Маффины - простейший десерт. Времени его приготовление занимает не слишком много. Но главное - результат. Даже если допустить по ходу процесса помарки и ошибки, все равно оказывается хорошим. От капкейков маффины, не смотря на внешнее сходство, отличаются довольно сильно. Капкейк — нежный, легкий и влажный бисквит. Это практически ленивое пирожное и, как любое пирожное, не обходится без крема. Маффины похожи на хлеб, в них кладут меньше сахара, овсянку, цельную муку и прочие «здоровые» ингредиенты.

Мастер-класс по приготовлению вкусного десерта от кондитера Лизы Пищиковой.