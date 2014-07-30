В Беларуси начинает набирать популярность новый вид туризма - аэротакси

Спешите, но автомобильные пробки мешают добраться вовремя? Вертолет не знает таких преград. Попасть в любую точку Беларуси за минимальное время теперь можно на аэротакси.

Заказ аэротакси происходит так же, как и при вызове обычной машины. Главное, предупредить диспетчера за 2-3 дня, чтобы полет разрешили. Если вы планируете лететь через Минск, тогда придется договариваться о поездке за 2-3 недели. Как раз сейчас опытный пилот Дмитрий Матковский формирует маршрут. Сегодня ему предстоит лететь на Вячу.

Дмитрий Матковский, летный директор:

Отсюда можно долететь в аэропорт, сесть в самолет и улететь в другую точку мира. По областным городам летают в основном бизнесмены: заключают сделки, чтобы не тратить время в дороге. Быстро решили вопросы, да еще и посмотрели красоты Беларуси, и быстро вернулись обратно.

Кроме бизнес-полетов в основном аэротакси заказывают для поездок в труднодоступные места Беларуси. К примеру, на рыбалку на Припять, куда обычным транспортом не добраться.

Прежде чем взмыть в воздух, проходим инструктаж по технике безопасности. Заходить и выходить из вертолета можно только спереди, чтобы не попасть под задний пропеллер, обязательно следует пристегнуться и не мешать пилоту общаться с диспетчером по рации. 5 минут на разогрев — и взлетаем. Как только вертолет набрал нужную высоту, он может лететь со скоростью 180 км/ч. По пути грех не полюбоваться пейзажами. Дома, леса, озера как на ладони. До Вячи и обратно мы добрались за 15 минут. Чтобы приземлиться, вертолету нужна площадка размеров 20 на 20 метров.

В Европе, США, России аэротакси — это развитый вид туризма, который привлекает любителей труднодоступных мест. В Беларуси он только начинает набирать популярность. Как знать, быть может, в скором времени аэротакси приживется и у нас?