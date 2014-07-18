Кинологи Илья Самцов и Евгений Кобец в программе «УТРО» на СТВ

Профессию кинолога можно считать одной из самых ответственных и интересных. Но мало кто может похвастаться, что хорошо знает, кто такой кинолог. Как правило, познания в этом вопросе заканчиваются на том, что кинолог имеет отношение к дрессировке собак. А более подробно объяснить, что подразумевает его деятельность, а также чем занимается кинолог, для многих из нас весьма затруднительно. Попробуем выяснить интересные особенности данной профессии.

Подготовка служебных собак необходима для осуществления охраны, поиска огнестрельного оружия, взрывчатки, наркотиков. Кроме того, обученные собаки могут разыскивать опасных преступников, заблудившихся людей, пострадавших от стихийных бедствий. Работа эта весьма ответственная, и очень важно найти правильный контакт с собакой.

В пятом открытом лично-командном чемпионате таможенных органов по служебному многоборью кинологов, который проходил на базе Брестской таможни, приняли участие 25 лучших кинологов из всех таможен республики. В соревнованиях также участвовали специалисты-кинологи Госпогранкомитета и МВД. В личном первенстве победителем признан кинолог таможни «Минск-2» Илья Самцов с немецкой овчаркой по кличке «Заура».

Илья Самцов, инспектор отдела по борьбе с контробандой и административными нарушениями таможенного права:

Если кратко рассказать, то Чемпионат состоит из пяти этапов. Первый день - кинологи ищут наркотические вещества в багаже. У нас, например, были мешки, в которых находились всевозможные вещи, и в одном из них было наркотическое вещество. Они лежали в ряд, каждый кинолог идет и ищет. Снимаются баллы штрафные. Не все так просто. Собака может царапнуть - это не допускается, собака может ложно что-то обозначить, хотя там ничего не было. Потому что с наркотическими веществами, мы завели такое усложнение - ложим ложки. Это корм, различные запахи, на которые собака может обращать внимание. Еда - да, но это очень легко. Обычно это запахи медикаментов, различных трав, специй и т.д. Это первый этап. Второй этап - это поиск в помещении. Поиск на легковом транспорте. Поиск на грузовом транспорте. И пятый этап - это послушание. Общий курс дрессировки: когда оценивают контакт собаки и кинолога.

Шейла и Зура - собаки особенные. Как рассказал Илья Самцов, он ничуть не сомневается теперь в том, что сделал правильный выбор, взяв Зауру, когда та была еще крохотным щенком: «Я пришёл на службу, и мне срочно нужна была собака. А собаки не было! Я очень отчаялся, стал обзванивать всех знакомых… И нашёлся один единственный щенок! И знаете, она меня ни разу не подвела!».

Евгений Кобец, начальник отдела кинологической службы Минской центральной таможни:

С Шейлой у меня один распорядок дня. Она даже на работу собирается вместе со мной! Если она уже сидит у двери - значит, она уже собрана. Второй этап - посадка в машину. Она может сидеть в моем кабинете, наблюдать за сотрудниками. Бывает, что я зайду в кабинет, начну искать какие-то бумаги, а она может, в буквальном смысле слова, «поставить всех на уши».