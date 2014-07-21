Выбираем себе велосипед вместе с продавцом-консультантом по продаже велосипедов

Велосипед является одним из самых распространенных видов транспорта. И в этом нет ничего удивительного. Ему не нужен гараж, бензин, права. Однако выбор двухколесного друга задача не простая. На что в первую очередь стоит обратить внимание при покупке велосипеда?!

Вадим Герасимчик, продавец-консультант магазина по продаже велосипедов:

Вначале нужно определиться с типом велосипеда (горный, шоссейный, дорожный, детский), а потом смотреть на то, из какого материала он сделан, смотреть на размеры рамы, колес и обратить внимание на другие важные характеристики.

Существует миф, что пластиковые педали плохие и недолговечные, нужно покупать велосипед с металлическими педалями

Вадим Герасимчик:

Я бы выбрал пластиковые, как ни странно. Проблема алюминевых в том, что они бывают травмоопасны. Размер рамы лучше подобрать по росту так, чтобы она располагалась ниже вашего пояса на 10 см. Рама также должна давать возможность свободно доставать полусогнутыми руками до руля, чтобы при езде они не уставали от перенапряжения. Можно выбрать как дешевую стальную раму, так и дорогую раму из карбона или титана. Разница у таких рам не только в цене, но и в весе. Желательно сразу купить велосипед с седлом, в котором вам будет удобно сидеть. В дешевых моделях велосипедов седла, как правило, не очень удобные, но это проблему можно решить, заменив седло на более подходящее (для этого придется доплатить нужную сумму). Важно учитывать размер колес, количество спиц, обращать внимание на шины и обода. Велосипедные колеса большого диаметра позволяют с меньшими усилиями преодолевать большие расстояния. Для горных велосипедов характерен диаметр колес в 2.6 дюймов, для дорожных и спортивных в 2.8 дюймов. Лучше выбрать велосипед с алюминиевым ободом – он прочнее стального, легче, более устойчив к коррозии. Из алюминиевых сплавов изготавливают также спицы – стандартно делают 32 спицы. Колесу они придают дополнительную упругость и прочность. Для горных велосипедов обода лучше выбрать с 36 спицами – они помогают выдерживать большую нагрузку. Для людей с большим весом такой вариант с 36 спицами также подойдет. Для прогулочной езды предназначены длинные и широкие седла, а для гонок жесткие и узкие. Женщинам лучше выбрать велосипед с седлом, которое в задней части более широкое.

«Любишь кататься, люби и за велосипедом ухаживать!» — гласит народная велосипедная мудрость.

Заметим, широкую популярность начал приобретать и электровелосипед. На нем можно ехать как с помощью электромотора, так и крутить педали.

Хорошо подобранный велосипед обеспечит вам комфорт и безопасность. Не пожалейте сил и времени, чтобы потом ваша покупка радовала вас не один сезон.

Не ставьте себе палки в колеса, а выбирайте хороший велосипед. Проблем с выбором не возникнет, если вы точно знаете, для каких целей приобретайте велосипед. Удачной покупки!