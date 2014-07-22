Магия Востока. Арабские мехенди - рисунки пастой из листьев хны

Ей достаточно одного взгляда, чтобы разжечь пламя страсти. Рожденная под обжигающим солнцем пустыни, она будоражит воображение, манит и околдовывает … Экзотический цветок – арабская женщина!

И все же, у Востока нрав суровый - там действуют свои правила и законы.

Идею подсказала природа! Мехенди – рисунки пастой из листьев хны, которыми девушки стали украшать свое тело.

Екатерина Пузанко, мастер техники мехенди:

Натуральная хна безвредна для кожи, она имеет специальный запах - пахнет травой, и масла, которое в нее добавляют. В нее добавляют лимонное масло, чайное дерево, поэтому она давольно приятна.

Мехенди известны и в др экзоических странах. но в каждой из этих техник есть свои особенности и отличия.

Екатерина Пузанко:

Индийские узоры более ажурные. Часто узор наносится целиком на ладошку, арабские узоры имеют больше промежутков между элементами, они менее ажурные, могут присутствовать цельные заливки узоров, чего нет в индийских. И разница еще в том, что в арабских используется растительный орнамент - цветочный, а в индийских могут присутствовать изображения религиозных символов. В арабских мехенди этого нет.

Мехенди - это завораживающее таинство, которое в древности носило сакральный смысл, а в наше время имеет декоративное предназначение. Однако и сегодня роспись на теле у восточных женщин, чаще всего, приурочено к каким- либо праздникам: свадьбе или семейным торжествам.

Александра Харапко, мастер техники мехенди:

Мехенди занимает особую нишу в приготовлении свадебного торжества, потому,что за день до свадьбы проходит так называемая ночь мехенди, когда все гости с женской стороны собираются, проводят обряд, приносят хну и расскрашивают невесту. И расскрашивание доверяют самой счастливой женщине в семье. Считается, что она передает свое счастье будущей жене.

Мехенди – это биотатуировка, и это означает, что рисунок наносится на кожу, а не под нее. Процесс не только безболезненный, но увлекательный.

Александра Харапко:

За счет мехенди общаются жених с невестой, есть такое поверье, когда в мехенди вплетают имя любимого и он должен его найти. Если он его не найдет, то должен сделать жене подарок.

Мехенди– своеобразный сеанс релаксации, умиротворения и гармонии между миром внутренним и внешним. Это особое состояние- магическое.

Есть такая традиция загадывать желание. Когда ты рисуешь рисунок, ты загадываешь желание. До тех пор пока рисунок на коже, оно должно сбыться. Можно перед свиданием, на День рождения... Это работает!

Натуральная хна имеет много полезных св-в . За день до нанесения рисунка кожу желательно обработать скрабом .Пасту из хны наносят плавными движениями. После высыхания пасту следует оттряхнуть, затем область рисунка обработать подсолнечным или оливковым маслом. Оно воздействует на кожу как проявитель, делая рисунок насыщенным, и позволяет ему дольше сохраниться. Яркость рисунка зависит от того, сколько паста продержится на коже.