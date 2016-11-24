В 21-ом туре игры «Удача в придачу» будет разыграна квартира в престижном районе Минска

Запомните эти лица! Они – победители 20-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопта». Около 430 тыс. человек приняли участие в юбилейном туре игры, а число игровых кодов превысило 2 млн. 300 тыс.

Лучшее доказательство того, что белорусы любят делать покупки в «Евроопте» и уже давно выделили для себя формулу успеха: чем больше игровых кодов, тем выше шансы на победу!

В 21-ом туре игры «Удача в придачу» будет разыграна уютная квартира в престижном районе столицы. Это первый новогодний подарок от «Евроопта», способный кардинально изменить вашу жизнь к лучшему.