Прямой эфир

В 21-ом туре игры «Удача в придачу» будет разыграна квартира в престижном районе Минска

24 ноября 2016 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Запомните эти лица! Они – победители 20-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопта». Около 430 тыс. человек приняли участие в юбилейном туре игры, а число игровых кодов превысило 2 млн. 300 тыс.

Лучшее доказательство  того, что белорусы любят делать покупки в «Евроопте» и уже давно выделили для себя формулу успеха: чем больше игровых кодов, тем выше шансы на победу!

В 21-ом туре игры «Удача в придачу» будет разыграна уютная квартира в престижном районе столицы. Это первый новогодний подарок от «Евроопта», способный кардинально изменить вашу жизнь к лучшему.

# Фотофакт # Торговля # Продукты питания # Елена Сазонова # Татьяна Киселёва

Другие новости рубрики

Все новости
Растения, которые лучше всего очищают воздух в квартире
23 ноября 2016 12:01

Растения, которые лучше всего очищают воздух в квартире

«Новичок» на льду: основные правила поведения
23 ноября 2016 10:55

«Новичок» на льду: основные правила поведения

Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома
18 ноября 2016 09:04

Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома