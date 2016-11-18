Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома
Любимое лакомство наших пап и мам, бабушек и дедушек – леденцы-петушки. Этим утром приготовим десерт в духе «ностальжи» вместе!
Вкусно, натурально, по-домашнему! Оказывается, подсластить душу – проще простого!
Для одной порции – на шесть леденцов- нам понадобятся всего лишь 3 столовые ложки сахара и одна столовая ложка воды. Все смешиваем и прогреваем на плите на средней температуре около 20 минут, пока наша сахарная масса не превратится в сироп карамельного цвета.
Историки утверждают, что аналоги карамели были найдены еще у древних египтян, китайцев и арабов.
А в России леденцам уже больше 500 лет: так прозвали эти конфеты из-за схожести со льдом.
В средние века во Франции это сахарное угощение было доступно только знатным особам.
Пик популярности леденцов, конечно, пришелся на 70-е годы в СССР. Тогда белочки, мишки, рыбки, зайки – были для малышей не только десертом, но еще и любимыми игрушками.
Итак, наш сироп готов, разливаем в формочки и вставляем в леденцы деревянные шпажки, палочки, что есть под рукой. Оставляем десерт на время в покое, чтобы он застыл.
Все мы знаем леденцы Lolly-Pop (что в переводе означает «язык» и «стук»). Их история начинается во второй половины 18 века в Англии, только тогда кондитеры делали конфеты из мягкой патоки. Любят приписывать изобретение Lolly-Pop себе американцы.
В годы гражданской войны они радовали детей твердыми конфетами и надевали карамель на обычный пишущий карандаш.
Единой версии, откуда пошли леденцы – нет.
Сегодня карамель на палочке обожают и дети и взрослые! Вы удивитесь, но
в Киеве даже увековечили память леденцов – Петушка и Белочку.
Полутораметровые фигуры из украшенного металла словно возвращают в советскую эпоху.