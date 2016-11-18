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Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома

18 ноября 2016 09:04
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Любимое лакомство наших пап и мам, бабушек и дедушек – леденцы-петушки. Этим утром приготовим десерт в духе «ностальжи» вместе!

Вкусно, натурально, по-домашнему! Оказывается,  подсластить душу – проще  простого!

Для одной порции – на шесть леденцов-  нам понадобятся всего лишь 3 столовые ложки сахара и одна столовая ложка воды. Все смешиваем и прогреваем на плите на средней температуре около 20 минут, пока наша сахарная масса не превратится в сироп карамельного цвета.
 

Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома-1



 

Историки утверждают, что аналоги карамели  были найдены еще у древних египтян, китайцев и арабов.

А в России леденцам  уже больше 500 лет: так прозвали эти конфеты из-за схожести со льдом.

В средние века во Франции это сахарное  угощение было доступно только знатным особам.

Пик популярности леденцов, конечно, пришелся на 70-е годы в СССР. Тогда белочки, мишки, рыбки, зайки – были для малышей не только десертом, но еще и любимыми игрушками.

Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома-4



Итак, наш сироп готов, разливаем в формочки и вставляем в леденцы деревянные шпажки, палочки, что есть под рукой. Оставляем десерт на время в покое, чтобы он застыл.

Все мы знаем леденцы Lolly-Pop (что в переводе означает «язык» и «стук»). Их история начинается во второй половины 18 века в Англии, только тогда кондитеры  делали конфеты из мягкой патоки. Любят приписывать изобретение Lolly-Pop  себе американцы.

Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома-7



В годы гражданской войны они радовали детей твердыми конфетами и надевали карамель на обычный пишущий карандаш.

Единой версии, откуда пошли леденцы – нет.

Сегодня карамель на палочке обожают и дети и взрослые! Вы удивитесь, но

в Киеве даже увековечили память леденцов – Петушка и Белочку.

Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома-10


 

Полутораметровые фигуры из украшенного металла словно возвращают в советскую эпоху.

# Фотофакт # Лиза Пищикова # Анастасия Макеева # Сладости # Кондитерские изделия

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