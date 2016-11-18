Сладости из советского детства: готовим леденцы-петушки дома

Для одной порции – на шесть леденцов- нам понадобятся всего лишь 3 столовые ложки сахара и одна столовая ложка воды. Все смешиваем и прогреваем на плите на средней температуре около 20 минут, пока наша сахарная масса не превратится в сироп карамельного цвета.

Любимое лакомство наших пап и мам, бабушек и дедушек – леденцы-петушки. Этим утром приготовим десерт в духе «ностальжи» вместе!

Историки утверждают, что аналоги карамели были найдены еще у древних египтян, китайцев и арабов.

А в России леденцам уже больше 500 лет: так прозвали эти конфеты из-за схожести со льдом.

В средние века во Франции это сахарное угощение было доступно только знатным особам.

Пик популярности леденцов, конечно, пришелся на 70-е годы в СССР. Тогда белочки, мишки, рыбки, зайки – были для малышей не только десертом, но еще и любимыми игрушками.