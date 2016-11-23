«Новичок» на льду: основные правила поведения

Зима подкралась незаметно. Будем встречать ее на катке. Идея хорошая… Для того, кто уверенно стоит на коньках. Чего не скажешь обо мне! Что ж, пора наверстывать упущенное.

Кстати, если вы как и я еще ни разу не чувствовали лед под ногами, вам следует выбирать коньки на пол размера больше. Обязательно надевайте теплые носки, чтобы рассекать по ледяному подиуму было не только удобно, но и тепло.

Кажется, неуверенной ездой я привлекла к себе через чур много внимания. Для первого раза, пожалуй, простительно. Но вести себя на катке положено скромнее, следуя всем регламентированным правилам поведения.

А я тем временем основательно освоилась на льду.

В свои первые выходы на ледовую площадку вам будет удобнее, если на ней будет мало посетителей: так легче преодолеть скованность, да и кататься просторнее. Для уверенности можете попросить составить вам компанию на льду более опытного друга или обратиться за помощью к тренеру.

Помните, что на катке движение направлено против часовой стрелки. Не нарушайте это правило и не катайтесь «против течения» – этим вы создаете опасность и для себя, и для окружающих.

Ни в коем разе не выходите на лед с едой или животными – это, как минимум, глупо. Потеряв равновесие – постарайтесь упасть на бок или, в крайнем случае, на руки – это наиболее безопасный способ приземления. Если вы всё-таки ушиблись – обязательно обратитесь в мед. пункт. А мое ледовое приключение обошлось, к счастью, без чрезвычайных происшествий, но очень скоро подошло к концу. Но я обязательно повторю это еще раз!

Профессиональная фигуристка с меня выйдет вряд ли, зато удовольствие я получила колоссальное.