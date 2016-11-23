Растения, которые лучше всего очищают воздух в квартире

Комнатные растения не только создают уют в доме, но и отлично очищают воздух в квартире. Хотите знать, какие зеленые красавцы справляются с этой задачей лучше всего? Тогда мы с радостью вам подскажем!

Марина Бондарович – цветовод-энтузиаст. Сегодня ее квартиру украшают больше 40 растений. Первые вазоны женщина приобрела еще 5 лет назад. Марина заметила, с появлением зелени микроклимат в доме улучшился.

В том, что самочувствие людей с появлением растений в доме становится лучше, нет ничего удивительного. Зеленые красавцы не только участвуют в выработке кислорода, но и успешно борются с сухостью воздуха, болезнетворными микроорганизмами и вредными химическими веществами. К примеру, такое растение как хлорофитум активно поглощает канцерогенный формальдегид и хлорвинил, удаляет выхлопные газы. Если вы живете на первом или втором этаже, хлорофитум будет для вас незаменимым помощником!

Не хуже хлорофитума с вредными химическими примесями воздуха справляется драцена. Также она отлично поглощает угарный газ, поэтому просто незаменима на кухне и в комнате с камином. Но это растение не любит, когда его перемещают с места на место.

Если вы хотите, чтобы воздух в вашей квартире всегда был свежим, заведите себе сансевиерию, больше известную в народе как «тещин язык» или «щучий хвост». За один час это растение выделяет столько же кислорода, как и среднее дерево. Но не увлекайтесь! Ночью сансевиерия также выделяет и немало углекислого газа, что может вызвать головную боль по утрам.

Если вы живете рядом с автострадой или промышленным предприятием, выращивайте дома хамедорею и фикус. Они отлично поглощают вредные газы промышленных и выхлопных выбросов.

Чтобы в квартире дышалось хорошо, необязательно заставлять дом десятками вазонов. Порой на помещение достаточно двух-трех горшков с перечисленными растениями, и воздух постоянно будет очищен.