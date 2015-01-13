Управление судьбой: почему снятся вещие сны и как стоит к ним относиться?

Вещие сны… Знаки судьбы или это игра воображения?

Кирилл Будкевич, психолог:

Наше будущее - то, что мы сами придумываем, то, что мы создаём. Просто нам его уже подсказали и показали. Иногда нам подсказывают конкретные действия, и мы их действительно видим. Иногда нам просто что-то показывают, и мы действуем потом точно также, как мы действовали во сне.

Вещими считаются сны, события из которых впоследствии происходят наяву. К примеру, во сне вы увидели, как ваш родственник роняет стакан и он разбивается. На следующий день происходит ровно так, как было во сне. Такой сон и называется вещим.

Вещие сны знаменитостей, которые стали благословением для них. Так, например, хорошо известный сон Дмитрия Менделеева, когда ему приснилась его периодическая таблица химических элементов. Пророческий сон накануне своей гибели увидел и Президент США Авраам Линкольн. А вот Роберт Льюис Стивенсон на основе своих снов писал великолепные произведения («Остров сокровищ», «Черная стрела», «Приключения принца Флоризеля»).

Поговаривают, что вещие сны наиболее вероятны во время святочной недели - начиная с 7 января (Рождества) и до 19-го (Крещение).

Существуют символические вещие сны. Это те сновидения, которые подсказывают нам будущее не прямо, а косвенно, посредством символов. Их сложнее объяснить, но в каждом таком сне присутствует подсказка. Разгадывать придётся с помощью сонника.

По многочисленным исследованиям, ученые сделали интересный вывод: люди верят в хорошие сны чаще, чем в плохие. Психологи считают, что человек склонен толковать сны не только для того, чтобы узнать правду. А из-за оптимизма, присущего каждому.