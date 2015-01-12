Повторный брак: если первый брак «треснул по швам»

Надеетесь на долгую и счастливую семейную жизнь. А она, увы, не получается… Кто-то в одиночестве не решается что-то изменить, кто-то подает на развод с мыслью о том, что дальше ничего хорошего не будет, а кто-то после расставания уверенным шагом идёт навстречу к счастью.

Каждую женщину, которой рано или поздно приходится пережить развод, постигают безрадостные мысли о том, «как же она будет теперь одна», и «кому она нужна – разведёнка»?

Первый развод нелегко даётся и мужчинам. Каким бы он сильным не казался, всё равно каждый из них очень ранимый человек в душе и переживает расставание.

Официальный разрыв отношений – это всегда печально. Но это не означает, что вам теперь нужно закрыться и спрятаться от всего мира.

На Западе уже давно пользуются популярностью вечеринки по поводу развода. Это прекрасная возможность для того, чтобы найти в себе силы, чтобы двигаться дальше.

Если вы нашли в себе силы после развода не падать духом, не делать из себя жертву, а цветете и радуетесь жизни, ваше счастье вас обязательно найдет.