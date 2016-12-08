Уникальная вязаная 4-метровая елка появилась в Минске

В обычном, на первый взгляд, дворике под Минском самое настоящее вязаное царство! Тренажёры примерили красочные свитера, фонари – яркие береты, а по центру расположилась королева приближающегося праздника – вязаная ёлка. Такое рукоделие получило название ярнбомбинг. Родом оно из Америки. Девушке по имени Магда Сайег, из штата Техас, пришла идея украсить дверь своего магазина вязаными полотнами.



Ярнбомбинг – результат сложения двух слов: «пряжа» и «бомбардировка». Его ещё называют «вязаными граффити» – за яркие цвета, нестандартность и неформальную смелость.



Ярнбомбинг не только преображает объекты, но и способен оказывать и другие полезные свойства.