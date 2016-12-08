Уникальная вязаная 4-метровая елка появилась в Минске
В обычном, на первый взгляд, дворике под Минском самое настоящее вязаное царство! Тренажёры примерили красочные свитера, фонари – яркие береты, а по центру расположилась королева приближающегося праздника – вязаная ёлка.
Такое рукоделие получило название ярнбомбинг. Родом оно из Америки. Девушке по имени Магда Сайег, из штата Техас, пришла идея украсить дверь своего магазина вязаными полотнами.
Ярнбомбинг – результат сложения двух слов: «пряжа» и «бомбардировка». Его ещё называют «вязаными граффити» – за яркие цвета, нестандартность и неформальную смелость.
Ярнбомбинг не только преображает объекты, но и способен оказывать и другие полезные свойства.
Даже если вы ни разу не держали в руках спицы, будьте уверены – красоту сотворить у вас получится и простоит она долго.
Из таких кусочков и состоит единственная в Беларуси 4-х метровая вязаная красавица. Сооружали её с песнями, плясками, конкурсами и вкусностями. Ведь главное – передать настроение, частичку своего тепла, тогда сделанное не перестанет радовать глаз.
Мастерить вязаную ёлку помогали и самые маленькие жители района. Мама Марина трудилась бок о бок с малюткой Сашей.