Прямой эфир

Уникальная вязаная 4-метровая елка появилась в Минске

08 декабря 2016 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В обычном, на первый взгляд, дворике под Минском самое настоящее вязаное царство! Тренажёры примерили красочные свитера, фонари – яркие береты, а по центру расположилась королева приближающегося праздника – вязаная ёлка.

Такое рукоделие получило название ярнбомбинг. Родом оно из Америки. Девушке по имени Магда Сайег, из штата Техас, пришла идея украсить дверь своего магазина вязаными полотнами.

Уникальная вязаная 4-метровая елка появилась в Минске-1


Ярнбомбинг – результат сложения двух слов: «пряжа» и «бомбардировка». Его ещё называют «вязаными граффити» – за яркие цвета, нестандартность и неформальную смелость.

Уникальная вязаная 4-метровая елка появилась в Минске-3


Ярнбомбинг не только преображает объекты, но и способен оказывать и другие полезные свойства.

Даже если вы ни разу не держали в руках спицы, будьте уверены – красоту сотворить у вас получится и простоит она долго.

Из таких кусочков и состоит единственная в Беларуси 4-х метровая вязаная красавица. Сооружали её с песнями, плясками, конкурсами и вкусностями. Ведь главное – передать настроение, частичку своего тепла, тогда сделанное не перестанет радовать глаз.

Мастерить вязаную ёлку помогали и самые маленькие жители района. Мама Марина трудилась бок о бок с малюткой Сашей.

# Фотофакт # Дизайн # Новый год # Анастасия Бекоева # Александра Садовникова

Другие новости рубрики

Все новости
22-й тур игры «Удача в придачу!»: денежные призы, три новеньких Hyundai Creta и двухкомнатная квартира
08 декабря 2016 08:56

22-й тур игры «Удача в придачу!»: денежные призы, три новеньких Hyundai Creta и двухкомнатная квартира

Топ «зимних напитков»: глинтвейн, облепиховый чай и эликсир молодости на основе имбиря
02 декабря 2016 10:22

Топ «зимних напитков»: глинтвейн, облепиховый чай и эликсир молодости на основе имбиря

Правила безопасности зимой: о чём стоит помнить?
01 декабря 2016 09:12

Правила безопасности зимой: о чём стоит помнить?