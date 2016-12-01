Правила безопасности зимой: о чём стоит помнить?

На календаре первый день зимы. А значит, можно вдоволь наслаждаться зимними пейзажами и кататься на санках. Однако не стоит забывать элементарные правила безопасности и не мешать жизни людей в большом городе.

Тише едешь – дальше будешь. Зимой – особенно. Водителям стоит выбирать наиболее спокойный стиль вождения и соблюдать дистанцию, так как тормозной путь авто на скользкой дороге увеличивается в разы и от ДТП никто не застрахован. Также лучше исключить излишнее перестроение во время движения.

Казалось бы, всё просто: передвигаться по тротуарам, проходить дорогу, используя наземные и подземные переходы, руководствоваться сигналами светофоров. Но нет! В спешке на работу, «с головой» – в мобильных телефонах, в наушниках – мы не замечаем ни скользких ступенек, ни сигналов водителей. По своей же вине оказываемся героями травмапунктов.