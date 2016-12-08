22-й тур игры «Удача в придачу!»: денежные призы, три новеньких Hyundai Creta и двухкомнатная квартира

«Евроопт» открывает двери в новую счастливую жизнь! Буквально вминувшую субботу в 21-ом туре самой народной игры «Удача в придачу» случилось то, чего все так долго ждали: новая уютная столичная квартира обрела своих жильцов. Первым новоселом от «Евроопта» оказалась пенсионерка из Минска Мария Ромашко. Судьбу суперприза в субботу вместе с бессменными ведущими решил народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Любимый исполнитель Марии Алексеевны лично вручил ей ключи от однокомнатной квартиры №57 в жилом комплексе «Сухаревский квартал».Не смогли скрыть своей радости и новоиспеченные обладатели стильных автомобилей от Евроопта. Первым супервезунчиком розыгрыша стал Роман Стрельцов из Минска, которому новенький Hyundai Creta цвета молочного шоколада достался с легкой руки популярного певца и композитора Саши Немо. Блистательная актриса кино и театра, заслуженная артистка Беларуси Зоя Белохвостик поделилась удачей с Лидией Карась. Серебристый Hyundai Creta теперь будет колесить по улицам поселка Лельчицы Гомельской области. А главный Дед Мороз страны, заслуженный артист Беларуси Владимир Радивилов принес удачу еще одному покупателю «Евроопта». Теперь за покупками в свой любимый магазин на новеньком Hyundai Creta, истинно белорусского, василькового цвета будет отправляться минчанка Марта Моторина.

«Евроопт» не перестает устанавливать рекорды! Более 445 тыс. покупателей приняли Участие в 21-ом туре игры «Удача в придачу!», а число игровых кодов превысило 2,3 млн. Это лучшее доказательство того, что белорусы любят делать покупки в «Евроопте» и знают: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на победу!

Несомненно, удача благосклонна к каждому покупателю «Евроопта», и выиграть можно всего лишь с одним кодом в одном-единственном розыгрыше. Но логика игры очень проста: чем активнее участник – тем выше его шансы на успех! Ведь согласно статистике игры, покупатели, которые выигрывали главные призы игры – автомобили и квартиру, как правило, участвовали в большинстве проведенных туров. Именно потому этих покупателей в счастливый миг и выбрала удача!

Но на этом сюрпризы от «Евроопта» не заканчиваются! Пока главные победители прошлого розыгрыша приходят в себя от невероятных подарков, на старте 22-й тур народной игры «Удача в придачу!», в котором на кону приятные денежные призы, три новеньких Hyundai Creta и столичная двухкомнатная квартира. А под самый Новый год, 31 декабря среди участников народной игры будет разыграна еще одна тройка автомобилей, и… только представьте себе – трёхкомнатная квартира в столице!«Квартиры удачи» от «Евроопта» находятся во Фрунзенском районе Минска по ул.Академика Карского, дом 8, в новом престижном жилом комплексе «Сухаревский квартал». Что любопытно, три заветные квартиры расположились не только в одном доме, но и даже на одном этаже! В шаговой доступности от «дома удачи» находятся ст.м. «Каменная Горка» и остановка общественного транспорта. Тут же располагаются 3 детских сада и школа. Квартиры в жилом комплексе «Сухаревский квартал» отвечают всем стандартам современного жилья.

Хотите к Новому году справить новоселье? Тогда самое время для большого предновогоднего шопинга! Участвовать в народной игре «Удача в придачу!» легко! Просто делайте необходимые вам покупки в магазинах сети «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Наполняя корзинку, захватите любой из «товаров удачи». В 22-м туре это товары по уходу за волосами Syoss, кондитерские изделия «Русский шоколад», кофе Jacobs, товары по уходу за телом и волосами Dove, а также чай и чайные напитки Greetings.

Каждый из этих «товаров удачи» через две недели может стать ключом от вашей новой двухкомнатной квартиры в Минске! Не забудьте при расчете использовать дисконтную карту «Е-плюс», на номер которой начисляются игровые коды.