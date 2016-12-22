Трёхкомнатная квартира в Минске будет разыграна за 9 часов до Нового года в игре «Удача в придачу»

Почти 500 тыс. человек в 22 туре игры «Удача в придачу» в прямом эфире боролись за самые щедрые и такие желанные призы от «Евроопта».

Компанию ведущим шоу на этот раз составил грузинский донжуан Сосо Павлиашвили, который с огромным удовольствием определил счастливых обладателей комфортных авто. Ну, а главную интригу субботнего розыгрыша раскрыл всеми любимый и уважаемый народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Ключи от столичной «двушки» известный артист теперь вручает лично новоселам – супругам из Лиды.

Это не первый подарок от «Евроопта» в семье Гирдь. Накануне, денежный приз выиграл зять, который и настроил родных на победу.

Белоснежный, как зимнее покрывало. Серебристый, как легкая дымка тумана. Васильковый, как только что раскрывшийся цветок – 3 стильные иномарки от «Евроопта» теперь готовы похвастать ревом моторов перед своими новыми хозяйками.

Наталья Аксенова из Славгорода водить пока не умеет, но очутившись в салоне авто, обещает исправить ситуацию, и признается, за рулем такого авто чувствует себя королевой.

А для 58-летней минчанки Татьяны Горбач автомобиль – жизненная необходимость. Татьяна пожелала – «Евроопт» осуществил!

Водитель с 11-летним стажем Елена Поляковская из Постав, как раз подумывала о смене автомобиля. Пачка кофе «Якобс» всё сделала за нее.

А пока главные победители привыкают к волшебным переменам в своей жизни, 23-й тур народной игры «Удача в придачу!» уже стартовал. На кону более тысячи денежных призов, три новеньких Hyundai Creta и уютная трёхкомнатная квартира в Минске недалеко от метро Каменная горка в престижном жилом комплексе Сухаревский квартал.

Розыгрыш состоится 31 декабря, за несколько часов до Нового года. Участвуйте в игре «Удача в придачу» в это самое волшебное предновогоднее время: делайте необходимые вам покупки в магазинах сети «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» или ГиперМолл». Наполняя корзинку, захватите любой из «Товаров удачи».

В 23-м туре это кофе Nescafe, кондитерские изделия «Alpen Gold», чай и чайные напитки «Lipton», продукция «Слобода», товары по уходу за телом и волосами «Fа», рыба и морепродукты «Баренцово». Каждый из этих «Товаров удачи» менее чем через две недели может стать ключом от вашей новой трёхкомнатной квартиры в Минске.

И помните, если у вас нет возможности сходить за покупками в «Евроопт», вы всегда можете заказать бесплатную доставку продуктов на дом в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». «Е-доставка» – это самый удобный сервис для совершения покупок в интернете, «ГиперМолл» – уникальная модель бизнеса, позволяющая предложить максимум товаров по самым низким ценам в стране.

А к наступающему Новому году интернет-гипермаркет приготовил для покупателей приятный сюрприз – цены на все товары в «ГиперМолле» от 3% до 20% ниже цен «Е-доставки» и гипермаркетов сети «Евроопт»! Более того, «ГиперМолл» сделал два специальных предложения для покупателей, от которых невозможно отказаться!

Во-первых, если покупатель вдруг не обнаружит в этом интернет-гипермаркете нужного ему товара, он может заявить об этом заполнив форму обратной связи, и «ГиперМолл» обязуется в течение нескольких дней включить этот товар в свой ассортимент, установив на него лучшую цену в стране! Просто фантастика!

Праздник уже близко, встречайте его вместе с «Евроопт»!