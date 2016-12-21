Новый супермаркет «Evroopt Super» открылся в ТЦ «Galleria Minsk»

«Евроопт» расширяет горизонты! В самом сердце столицы в торгово-развлекательном центре «Galleria Minsk» на проспекте Победителей, 9 открылся новый гипермаркет – «Еuroopt super». Это 38-й гипермаркет торговой сети в Беларуси и 9-й в Минске, а в целом торговая сеть открывает уже 450-й «Евроопт» в нашей стране. Поздравляем!

5 тысяч торговых площадей, более 15 тысяч наименований товаров на любой вкус, готовых удовлетворит потребности самого широкого круга покупателей, в том числе с более высокими требованиями, богатая фруктовая зона, разнообразная мясная разделка, рыба и морепродукты, огромный выбор блюд готовой кулинарии и свежая выпечка – у неискушенного покупателя глаза разбегаются! И не удивительно, ведь главная идея нового магазина «Евроопт супер» все от продуктов обслуживания до оформления витрин – класса премиум. Здесь можно совершать шоппинг «на широкую ногу», но по привычно доступным для всех ценам.

А прямо в торговом зале находится настоящая изюминка заведения -«фудкорт» – по сути, огромный ресторан самообслуживания, где предложен самый широкий выбор блюд. Расположившись в уютном кресле, можно спокойно подкрепиться, а затем снова отправиться за покупками. Вы где-нибудь еще такое встречали? «Евроопт супер» – уникальный в своем роде в Беларуси.

Все сотрудники, а здесь создано больше 30 рабочих мест, специально проходили обучение. И теперь свободно могут общаться с покупателями сразу на русском, белорусском и английском языках. Торговая сеть «Евроопт» постоянно работает над тем, чтобы современный сервис и широкий выбор качественных товаров были доступны белорусам во всех уголках страны от самых современных гипермаркетов до небольших магазинов шаговой доступности. Только за 2016 год в нашей стране открылось 24 магазина компании.

Кстати, как и в других торговых объектах компании, в новом гипермаркете «Еuroopt super» с первого дня действовует программа лояльности «Е-плюс», проводятся популярные акции «Красная цена» и, конечно же, доступна возможность участвовать в народной игре «Удача в придачу!». Кто знает, возможно, трехкомнатная «квартира удачи», которую «Евроопт» разыграет уже 31 декабря, достанется именно покупателям «Еuroopt super»? Совершайте свои покупки с комфортом и помните, с «Евроопт» мечты сбываются!