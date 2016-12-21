Экспозиция из 10 видов растений-хищников представлена в Национальном историческом музее

Красивые, почти неподвижные, но от этого ещё более зловещие. Плотоядные растения одновременно очаровывают и пугают. Отчасти ими вдохновлялся французский поэт-символист Шарль Бодлер, создавая легендарный сборник «Цветы зла». А сегодня «хищников» от мира флоры можно увидеть и изучить в Национальном историческом музее. Одни охотятся активно, другие – терпеливо, выжидают жертву.

В Национальном историческом представлена экспозиция из 10 видов растений-хищников. Как и большинство зверей, «безлапых» хищников можно приручить. Отдельные виды прекрасно и достаточно мирно уживаются в цветочном горшке.

Надо признать, что самые кровожадные представители мира фауны сейчас выглядят едва ли устрашающе. Ведь зима и искусственная среда способствуют гибернации. Именно в таком сонном виде коллекция плотоядных растений останется в Национальном историческом музее до конца января.