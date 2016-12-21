Прямой эфир

Экспозиция из 10 видов растений-хищников представлена в Национальном историческом музее

21 декабря 2016 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Красивые, почти неподвижные, но от этого ещё более зловещие. Плотоядные растения одновременно очаровывают и пугают. Отчасти ими вдохновлялся французский поэт-символист Шарль Бодлер, создавая легендарный сборник «Цветы зла». А сегодня «хищников» от мира флоры можно увидеть и изучить в Национальном историческом музее. Одни охотятся активно, другие – терпеливо, выжидают жертву.

В Национальном историческом представлена экспозиция из 10 видов растений-хищников. Как и большинство зверей, «безлапых»  хищников можно приручить. Отдельные виды прекрасно и достаточно мирно уживаются в цветочном горшке.

Надо признать, что самые кровожадные представители мира фауны сейчас выглядят едва ли устрашающе. Ведь зима и искусственная среда способствуют гибернации. Именно в таком сонном виде коллекция плотоядных растений останется в Национальном историческом музее до конца января.

# Растения и цветы # Фотофакт # Олег Вертинский

Другие новости рубрики

Все новости
Новый супермаркет «Evroopt Super» открылся в ТЦ «Galleria Minsk»
21 декабря 2016 09:33

Новый супермаркет «Evroopt Super» открылся в ТЦ «Galleria Minsk»

Как не потратить все деньги в новогодние праздники?
20 декабря 2016 09:58

Как не потратить все деньги в новогодние праздники?

Опрос: какими продуктами питания может гордиться Беларусь? (видео)
19 декабря 2016 08:36

Опрос: какими продуктами питания может гордиться Беларусь? (видео)