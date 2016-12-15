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Трёхкомнатная квартира в Минске будет разыграна в игре «Удача в придачу» 31 декабря

15 декабря 2016 09:20
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Новый год уже не за горами и дух волшебства уже витает в воздухе. А до некоторых покупателей «Евроопта» и вовсе чудеса случились ещё до боя курантов. А всё потому, что в 21-ом туре игры «Удача в придачу» «Евроопт» снова разыграл огромный мешок подарков. И это только начало! Через несколько дней, 17 декабря, и как всегда, с аншлагом, прогремит 22-ой тур народной игры «Удача в придачу», в котором на кону приятные денежные призы, три автомобиля и столичная двухкомнатная квартира.

А 31-го декабря, за 9 часов до Нового года среди участников народной игры будет разыграна ещё одна тройка автомобилей и трёхкомнатная квартира в Минске.

# Фотофакт # Продукты питания # Мария Кронда # Мария Ромашко # Дарья Ромашко # Фотофакт # Продукты питания # Мария Кронда

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