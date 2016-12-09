Какие изменения произошли в конструкции и во внешнем виде лифта?

Заходишь в лифт на первом этаже – и через 16 секунд ты уже на 16-ом! А в прошлые века мы бы поднимались таким образом не меньше 4-5 минут. Всё потому, что изначально механизм приводился в движение с помощью физической силы человека или животного. Предназначался он для поднятия строительных материалов, доставки королевских блюд и перемещения монархов по дворцу.

За пару столетий произошли изменения, благодаря чему теперь наши поездки комфортные и, главное, безопасные! Например, в 19 веке американский изобретатель создал специальный тормоз-ловитель, который при случайном обрыве тросов предотвращает падение лифта вниз.

С появлением автоматических дверей изжила себя и профессия лифтёра. Правда, любая машина требует досмотра. Поэтому раз в месяц лифты в наших жилых домах всё же проверяются на исправность.

Если подъёмное устройство всё же оказалось неисправным и вы стали его «заложником» – не пытайтесь выбраться самостоятельно и не нажимайте все кнопки подряд. Диспетчеры и аварийная служба работают круглосуточно.

Поступившая от вас заявка тут же передаётся механику. Остаётся подождать помощь в течении 20 минут.

Кстати, баловаться звонками мы вам не рекомендуем – на диспетчерском пульте всегда ведётся запись разговора. А вот сообщать о неисправностях можно и даже нужно!

Средняя продолжительность жизни лифта – 25 лет. И если вы будете соблюдать правила пользования, то число лифтов-«долгожителей» будет увеличиваться.

В высотных зданиях Минска уже появились такие лифты, которые способны автоматически распределить пассажиропоток. На специальном устройстве выбираешь нужный этаж – и высвечивается буква твоего подъёмника. Тем самым сокращается время ожидания и доставки к пункту назначения. Кабина к вам точно не приедет переполненной! Кстати, лифты давно перестали быть только средством передвижения. Панорамные подъёмные устройства теперь дают возможность полюбоваться во время поездки красивыми видами города.