Телеканал СТВ побывал в гостях на шоколадной фабрике в Гомеле

Они дарят праздник и настоящий вкус детства. Сегодня телеканал СТВ отправился в гости на шоколадную фабрику. И приготовил свой «сладкий» сюрприз.

Совсем скоро нашему телеканалу исполнится 15!

По этому поводу именинник решил отправиться на лучшее предприятие страны. Напрямую пообщаться со своими любимыми зрителями. На этот раз лица СТВ и «звёзды» белорусской эстрады оказались в настоящем царстве шоколада в Гомеле.

Это крупнейший производитель шоколадных изделий в нашей стране: вафли, конфеты, печенье, карамель здесь создают по особым традициям вот уже 90 лет. А сладкая продукция этой фабрики популярна и любима не только белорусами, но и востребована более, чем в 20 странах мира.

Великолепный аромат какао-бобов и поток конфет впечатлил «звёздный десант». С удовольствием изучали тонкости производства.