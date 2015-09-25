«Кровавая» супер-Луна взойдет на небосклоне в ночь с 27 по 28 сентября

В древности его боялись и приравнивали к колдовству. Да и сейчас в народе оно носит устрашающее название - «кровавое светило». Оно не раз меняла ход истории и помогало делать научные открытия.

Именно благодаря ему, Аристотель понял, что Земля круглая. Речь идёт о полном лунном затмении, во время которого три небесных тела на короткий период времени выстраиваются в одну линию.

Появление кровавого шара на небосклоне – не редкость.

Особенность предстоящего лунного затмения в том, что оно совпадает с полнолунием и суперлунием - с моментом, когда Луна подходит к Земле на ближайшее в году расстояние и становится ярче обычного.

Ещё издавна явление суперлуния боялись, наблюдали, изучали, предсказывали и даже использовали в своих целях.

Знали бы местные дети астрономии и понимали бы, что

Луна превращается в большой огненный шар из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере.

Но тогда бы мы имели совсем другую Всемирную историю.

Аурозатмение начинается за три дня до начала явления и продолжается три дня после. В этом с астрологией согласна и медицина. Которая предупреждает, что окраска естественного спутника Земли может отразиться и на здоровье человека: вызвать головные боли, перепады настроения, слабость, бессонницу.

Если в воскресение установится хорошая погода, то возможность увидеть багровую супер-Луну будет у каждого белоруса. К тому же, для наблюдения не обязательно вооружаться телескопами и специфическими приспособлениями!

Главное - не проспать. И это будет того стоить! Ведь в следующий раз «кровавая» супер-Луна взойдет на небосвод лишь в 2033 году.