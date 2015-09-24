Необычные способы использования обычной губки

Обычная кухонная губка -лучший помощник при мытье посуды. Но не стоит ограничивать ее в применениях! О необычных способах использования обычной губки расскажем сегодня.

С помощью текстурированной скраб-губки вы быстро очистите любую вещь от катышков. Аккуратно потрите влажной губкой нуждающиеся в очистке места.

Губка может послужить резервным средством, если вы забыли полить растение или уезжаете в отпуск. Для этого намочите обильно водой губку и поместите в цветочный гаршок.

Мокрая губка поможет вам собрать шерсть домашних питомцев с ковра и любого покрытия.

Упаковывая для перевозки хрупкие вещи из стекла, фарфора и керамики, обложите их губками в тех местах, которые могут повредиться.

Перед тем, как поставить вазу на хрупкий журнальный столик, приклейте к ее дну несколько кусочков губки, чтобы избежать царапин на поверхности стола.

Осень в самом разгаре. И если у вас дома холодно, причиной могут быть щели в окнах. Чтобы сохранить тепло, уплотните окна обычной кухонной губкой.

Кухонную губку можно использовать и для домашнего педикюра.