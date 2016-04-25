Существует ли в природе «лебединая верность»? Несколько фактов о самых больших летающих пернатых Беларуси

Лебеди – прекрасные и нежные птицы, которые вдохновляют художников и поэтов. Если вы живёте в Минске, мы подскажем, где можно увидеть белоснежных пернатых.

Всего в столице живут 10 пар лебедей-шатунов. Они обитают на водохранилищах: Дрозды, Чижовское, Лошицкое, в биологическом заказнике Лебяжий.

Лебединая верность воспета во многих песнях и стихах. Считается, что птицы с грациозно изогнутой шеей, любят друг друга всю жизнь и никогда не ищут себе другого партнёра. Зачастую, так и есть.

Но знаменитая «лебединая верность», отчасти, всего лишь красивая легенда.

Как бы там ни было, неразлучные лебеди – это символ любви. Недаром на свадьбе так популярна фигура в виде этих грациозных птиц.

Если вы ещё не встретили свою половинку, не расстраивайтесь: однажды вы увидите летящего лебедя. В этот момент произнесите: «Быть бы мне с парой», и по народным поверьям любимый человек обязательно появится в вашей жизни.

В Ботаническом саду на озере тоже обитают лебеди. На зиму они не улетают в тёплые края в отличие от многих своих собратьев.

В холода эта неразлучная парочка высиживает в бассейне, который оборудован специально для них в одном из хозяйственных помещений.

У многих посетителей Ботанического сада возникает желание подкормить прекрасных пернатых. Но делать это нежелательно.