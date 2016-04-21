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Лак для волос: несколько секретов фиксирующего средства

21 апреля 2016 09:54
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Лак для волос отличный помощник в создании идеальной прически. И не только! Узнаем несколько секретов этого фиксирующего средства.

Оказывается пятна от косметики легче вывести с одежды, если предварительно сбрызнуть их лаком для волос.

Стрелки на колготках? В такой неприятной ситуации можно немного побрызгать лаком на дефект. Так стрелка не разойдётся дальше.

Если хотите дольше сохранить вид от полированной обуви, лак для волос – вам в помощь.

Не можете вставить нить в иголку? Сбрызните ее кончик лаком для волос!

Подаренный букет дольше сохранится, если на цветы немного побрызгать лаком для волос.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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