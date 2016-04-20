Аренда дачи в Беларуси – хорошая альтернатива отдыху за границей

Скоро лето. А это значит – пора задуматься, где провести долгожданный отпуск и оздоровить детей. Хорошая альтернатива отдыху за границей – аренда дачи в родных краях. Причем, снять домик за городом можно на все три месяца, а то и больше. Свежий чистый воздух, природа, тишина и спокойствие. Что может быть лучше?

Лилия вместе со своей семьей арендует дачу на все лето уже 5 лет. Всегда заранее ищет подходящие варианты в интернете. По ее наблюдениям, самые бюджетные варианты – дома без горячей воды и канализации. В таком случае, месяц аренды обойдется примерно в 2-3 миллиона белорусских рублей. Если хочется снять дачу со всеми удобствами, готовьтесь выложить сумму побольше. Но для Лилии горячая вода – не основной показатель.

Для одних при аренде дачи важны: наличие бани, огорода, леса и водоема неподалеку от дома. Другим больше интересна развитая инфраструктура – от нее во многом зависит досуг.

Не будет лишним узнать у хозяев дачи, есть ли неподалеку от дома: магазины, рынок, аптека, больница и отделение милиции. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше заранее съездить «в разведку» и выяснить некоторые нюансы, к примеру, нет ли поблизости от дачи фермы с характерным неприятным запахом или ульев с пчелами. Не стесняйте заранее познакомиться с будущими соседями, возможно, они расскажут вам много интересного.

Не будет лишним оговорить с хозяевами дачи не только правила проживания, но и правила пользования участком: можно ли жарить шашлыки, высаживать цветы, кто будет ухаживать за садом, стричь газон и поливать огород.

Перед тем, как заселиться, проверьте, в каком состоянии мебель, включаются ли электроприборы. И тогда ваш долгожданный отдых ничто не омрачит!

И еще один совет. Если вы хотите снять дачу на это лето, начинайте поиски подходящего варианта уже сегодня. Хорошие предложения быстро разбирают.