Чем могут помочь в лечении камни? Магическая сила природных материалов

Некоторые камни обладают загадочными свойствами. Поэтому привлекают к себе особое внимание. Минерал способен даже «врачевать» болезни. Недаром сегодня так популярна стоунтерапия – лечение нагретыми и охлаждёнными камнями.

Такая процедура не только снимает мышечное и психологическое напряжение, но и повышает иммунитет.

Валентина Леонтьевна Смолякова живёт в мире волшебных природных минералов вот уже 30 лет. Будучи заведующей музея земледелия, она знает о своих «подопечных» буквально всё. Так, о лечебной силе янтаря можно говорить бесконечно. Оказывается, окаменевшая смола успокаивает, помогает при бессоннице, благотворно влияет на щитовидку.

Белорусский красавец кремень. Минерал прекрасно структурирует воду, делая ее целебной. Целебный напиток применяется при лечении инфекций, ожогов, болезней сердца и желудочно-кишечного тракта.

К слову, кремень – это разновидность кварца. Кварцев в природе – огромное количество и все они обладают уникальными свойствами.

Изысканный малахит. В нём как будто застыли сотни оттенков природного света. Этот минерал помогает в лечении таких болезней как панкреатит, бронхит, сахарный диабет, артрит, ревматизм.

Магическую силу природных минералов Валентина Леонтьевна во многом объясняет так: камни – это кристаллы, а кристаллы – структурированная система, которая способна удерживать информацию и энергию.