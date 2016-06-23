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Стилист Кирилл Золотков: Какие процедуры помогут смягчить пагубные природные воздействия?

23 июня 2016 10:24
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Роскошные и здоровые волосы – богатство женщины. Жарким летом особенно трудно сохранить блеск и мягкость шевелюры. Солнце балует нас ласковыми лучами и вместе с тем вредит волосам ультра-красным и ультра-фиолетовым излучением. А влияние теплого ветра сравнимо с сушкой мощного фена. Это разрушает естественное покрытие волос, делает их непослушными, сухими и ломкими.

Какие процедуры помогут смягчить пагубные природные воздействия? Советы стилист Кирилла Золоткова в сюжете корреспондента телеканала СТВ.

# Красота # Фотофакт # Полезные советы # Кирилл Золотков

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