Стилист Кирилл Золотков: Какие процедуры помогут смягчить пагубные природные воздействия?

Роскошные и здоровые волосы – богатство женщины. Жарким летом особенно трудно сохранить блеск и мягкость шевелюры. Солнце балует нас ласковыми лучами и вместе с тем вредит волосам ультра-красным и ультра-фиолетовым излучением. А влияние теплого ветра сравнимо с сушкой мощного фена. Это разрушает естественное покрытие волос, делает их непослушными, сухими и ломкими.

Какие процедуры помогут смягчить пагубные природные воздействия? Советы стилист Кирилла Золоткова в сюжете корреспондента телеканала СТВ.