О правильном выборе со вкусом: свежий и насыщенный вкус домашнего варенья Молодечненского пищевого комбината

Летом наша белорусская земля купается в изобилии сочных и полезных ягод. Самое время подумать о витаминном запасе на зимний период! Закатывать дары лета в баночки – давняя народная традиция, которой на протяжении вот уже многих лет следует и потребительская кооперация. Индустрия домашних заготовок прихотлива и разнообразна, но современные и экономные хозяюшки знают –свежий и насыщенный вкус домашнего варенья можно найти только в баночках от предприятий Белкоопсоюза.

На Молодечненском пищевом комбинате производят сладкую продукцию, поистине укрепляющую наше здоровье. Здешние повидло, джем, варенье, сохраняющие пищевую ценность и вкусовые качества свежих плодов, справедливо называют «фруктовым маслом». Эти продукты содержат сахар, натуральные кислоты, витамины, минеральные соли, пектиновые и другие вещества, имеющиеся в свежих фруктах и ягодах. Они легко и быстро усваиваются и выводят из организма вредные химические соединения. А потому всем нам стоит почаще лакомиться вареньем, заменяя им конфеты и шоколад.

В кулинарии эти продукты можно использовать для приготовления киселей и компотов, в качестве начинки для пирогов, блинчиков, пончиков, пирожков, пудингов и других деликатесных сладких блюд. Одним таким «смачным» рецептом с нами сегодня поделится эксперт белорусской кухни Елена Микульчик.