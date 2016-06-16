Прямой эфир

Новый жилой комплекс «Ліпень» – место для обустройства семейной жизни и воспитания детей

16 июня 2016 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто не мечтает жить в элитном доме, в экологически чистом районе, когда до школы и детского сада – рукой подать. И без проблем добираться в любую точку города. Поблизости метро и главный проспект столицы. Те, кто ищет комфортное жильё в развитом районе Минска, «Твоя столица Новостройцентр» предлагает обратить внимание на комфортабельный жилой комплекс «Ліпень», который возводится в Уручье на пересечении улиц Рогочевская и 50 лет победы.

Новый жилой комплекс – благоприятное место для обустройства семейной жизни и воспитания детей. Он расположился в Первомайском районе, где нет промышленных предприятий, а территория окружена восхитительным лесом. И вот уже совсем скоро для счастливых новосёлов двери распахнут первые две новостройки.

# Недвижимость в Минске # Фотофакт # Ольга Коваленко

Другие новости рубрики

Все новости
О правильном выборе со вкусом: свежий и насыщенный вкус домашнего варенья Молодечненского пищевого комбината
15 июня 2016 09:45

О правильном выборе со вкусом: свежий и насыщенный вкус домашнего варенья Молодечненского пищевого комбината

«Звёздные грядки» художника Дениса Евтихиева
15 июня 2016 09:10

«Звёздные грядки» художника Дениса Евтихиева

Герои славянской мифологии: красавицы русалки, добродушный леший и проводник в потусторонний мир Баба Яга
13 июня 2016 10:32

Герои славянской мифологии: красавицы русалки, добродушный леший и проводник в потусторонний мир Баба Яга