Новый жилой комплекс «Ліпень» – место для обустройства семейной жизни и воспитания детей

Кто не мечтает жить в элитном доме, в экологически чистом районе, когда до школы и детского сада – рукой подать. И без проблем добираться в любую точку города. Поблизости метро и главный проспект столицы. Те, кто ищет комфортное жильё в развитом районе Минска, «Твоя столица Новостройцентр» предлагает обратить внимание на комфортабельный жилой комплекс «Ліпень», который возводится в Уручье на пересечении улиц Рогочевская и 50 лет победы.

Новый жилой комплекс – благоприятное место для обустройства семейной жизни и воспитания детей. Он расположился в Первомайском районе, где нет промышленных предприятий, а территория окружена восхитительным лесом. И вот уже совсем скоро для счастливых новосёлов двери распахнут первые две новостройки.