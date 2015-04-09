Советы для хорошей хозяйки. Как вернуть блеск серебряным предметам?

Устроили генеральную уборку и обнаружили, что все ваши приборы из серебра потемнели? А впереди праздники и семейное застолье. Нужно исправлять ситуацию. Легко! И в этом помогут чистящие компоненты, которые найдутся в арсенале любой хозяйки.

Серебро металл очень мягкий. Чтобы почистить его в домашних условиях, выбираем максимально бережные и щадящие методы. Для начала тщательно вымоем изделие в теплой воде с мылом. Затем в ход идет простокваша. Помещаем изделие в свернувшееся молоко на несколько минут. Затем тщательно вымываем изделие в теплой воде без добавления моющих средств.

Но а если вы не любитель кисломолочных продуктов, - не беда. В борьбе с темным налетом вам поможет картофель. Следует опустить серебряные предметы в емкость с водой, где уже отмокает сырой картофель - очищенный и нарезанный ломтиками. Крахмал уничтожит темный налёт.

Пудра. Казалось бы, обычная женская штучка. Она способна не только скрыть блеск на лице, но и с легкостью справиться с ненужным налётом. Наносим пудру на кусочек ткани и тщательно протираем ею до исчезновения налёта. В завершении изделия промываем в воде.

Следующим эффективным способом из косметички может стать губная помада. Используем ее так: красим область загрязнения, после чего салфеточкой или тряпочкой протираем серебряную поверхность до блеска.

Вернуть блеск серебряному ювелирному изделию, которое со временем потускнело, поможет зубной порошок.