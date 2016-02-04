Советы хозяйке. Как можно использовать остатки мыла?

Большинство из нас выбрасывают остатки мыла. Не спешите этого делать. Подскажем, как найти применение «мыльным крохам».

Эти кусочки можно измельчить, затем – залить их горячей водой и поместить в емкость с дозатором. Спустя время, вы получите целый флакон жидкого мыла. Таким раствором можно мыть посуду, автомобиль. А если добавить сюда нашатырный спирт, получится средство для мытья линолеума и кафеля.

Если в вашей квартире пластиковые окна не установлены, то мыльный раствор можно использовать при утеплении окон. Приклеивайте его с помощью бумажной полоски. Весной он легко снимается. А рамы после этой процедуры отлично моются.

Любая рукодельница вам подскажет, что тонкое мыло может заменить портняжный мел. Если вы умеете шить, можно устроить склад для остатков мыла – тряпочные мешочки. В результате, вы получите универсально намыливающуюся тряпку, которой можно мыть, что угодно.

Если шить не умеете, воспользуйтесь махровым носочком. Он может стать отличной основой для такой моющей тряпочки.