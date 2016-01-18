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Снег «не в радость», а в сладость. Для кого «Эмма» и «Даниэлла» принесли пользу?

18 января 2016 10:04
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Белые, пушистые и красивые, они легким покрывалом укутывают землю. Снежинки – вот уж, что точно можно назвать прекрасным творением природы! Ведь у каждой из них свой неповторимый узор. 

Впервые изучать их взялся Уилстон Бентли. Сначала он их рассматривал под микроскопом, а после начал фотографировать. Вот этот первый снимок снежинки был сделан ещё в 1885 году.  А сам учёный в дальнейшем даже получил прозвище – Снежинка.  Кстати, двумя годами позже на землю упала самая большая снежинка. Её диаметр составил 38 сантиметров, а толщина –двадцать.

Конечно, в наших просторах таких гигантских снежинок пока не наблюдалось. Зато удивила высота сугробов и количество выпавшего снега на прошлой неделе. Такой зимний подарок белорусам преподнесла настоящая снежная королева – циклоны Даниэлла и Эмма.  И если кому-то такой гость пришёлся не совсем по вкусу, то любителям зимних видов спорта погода сыграла только на руку.

Так для Рафала Викторовича огромное количество снега только в радость. Уже он-то к таким условиям привык. Как-никак сам делает снег для спортсменов и любителей зимних видов спорта.

Отличий между натуральным и искусственным снегом практически нет. Разве что внешний вид. У искусственной снежинки нет ни формы, ни граней, ни лучей, это всего лишь замерзшие капельки воды. Да и хрустят они куда хуже. Однако для любителей прокатиться с горы с ветерком это не помеха, а даже преимущество. Искусственный снег куда лучше скользит.

Чтобы получить от спуска истинное удовольствие, нам понадобится много снега!  Потому сколько бы снега «Даниэлла» и «Эмма» не принесли, всё равно для катания на лыжах этого не будет много.   

Такой снежок и тает медленнее. Потому наслаждаться белыми горами можно чуть ли не до середины весны. 

А если вам всё же не хватает снега на улице, то вы можете сделать его дома. В ход можно пустить самую обычную бумагу. Красиво, полезно и весело. Но уж если хочется настоящего, то вспомните об уникальной возможности  снежинок. Если растаявшую капельку заморозить, то вновь получится снежинка. Экспериментируете. И наслаждайте снежной зимой, она у нас бывает только раз в году.

# Фотофакт # Природные явления # Рафал Загорский

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