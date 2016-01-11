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Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде

11 января 2016 09:36
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Миниатюрный кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде и продолжающий жить в своем обособленном мире. Так можно описать флорариум – композиции из растений и декоративных элементов внутри прозрачной емкости.

Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде-1

Посадить растение за стекло – это не прихоть избалованных цветоводов.

Замкнутая система создает благоприятный микроклимат с повышенной влажностью, что позволяет выращивать в комнатной теплице самые капризные растения.

Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде-4

Бутылочные садики могут имитировать:

 - тропический лес

Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде-7

 - пустыни

Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде-10

- джунгли

Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде-13

- горы

Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде-16

Кроме того, они могут быть подвесными, настенными, или встроенными в межкомнатную перегородку. Разнообразие ограничивается лишь фантазией автора.

Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде-19

# Растения и цветы # Фотофакт # Виталий Горанов # Виталина Гулейчик # Виктория Маевская # Флорариум

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