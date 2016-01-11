Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде

Миниатюрный кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде и продолжающий жить в своем обособленном мире. Так можно описать флорариум – композиции из растений и декоративных элементов внутри прозрачной емкости.

Посадить растение за стекло – это не прихоть избалованных цветоводов. Замкнутая система создает благоприятный микроклимат с повышенной влажностью, что позволяет выращивать в комнатной теплице самые капризные растения.

Бутылочные садики могут имитировать: - тропический лес

- пустыни

- джунгли

- горы