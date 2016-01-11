Флорариум – кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде

Миниатюрный кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде и продолжающий жить в своем обособленном мире. Так можно описать флорариум – композиции из растений и декоративных элементов внутри прозрачной емкости.
Миниатюрный кусочек природы, сохраненный в стеклянном сосуде и продолжающий жить в своем обособленном мире. Так можно описать флорариум – композиции из растений и декоративных элементов внутри прозрачной емкости.
Посадить растение за стекло – это не прихоть избалованных цветоводов.
Замкнутая система создает благоприятный микроклимат с повышенной влажностью, что позволяет выращивать в комнатной теплице самые капризные растения.
Бутылочные садики могут имитировать:
Кроме того, они могут быть подвесными, настенными, или встроенными в межкомнатную перегородку. Разнообразие ограничивается лишь фантазией автора.