Как правильно встать на коньки? Полезные советы для новичков

Совсем не обязательно быть профессиональным фигуристом, чтобы кататься на коньках. Это отличный вид спорта и прекрасный отдых.

С помощью пробежек на льду можно укреплять тонус мышц, снижать вес и тренировать выносливость.

В Интернете полно советов, как научиться самостоятельно кататься на коньках.

Сперва нужно выбрать коньки. Они делятся на «простые» и «беговые». Различие в том, что у «беговых» коньков лезвие тоньше и длиннее, чем у «простых». Новичкам они покажутся менее устойчивыми, для бывалых – более манежными. Бежать на них получается быстрее.

Шнуровка. Нижнюю часть ботинка стягиваем сильно. Среднюю – ещё сильнее, а верхнюю – наоборот, свободно.

Чем сильнее в щиколотке ногу будут сжимать коньки, тем быстрее вы будете уставать.

У самого катка просто походите на коньках, почувствуйте устойчивость. Держитесь за какую-нибудь опору, сделайте несколько полуприседаний с выставленной ногой. Вы почувствуете себя увереннее.

Если есть возможность, то начинайте кататься на малолюдном катке. Первые шаги лучше делать там, где нет большого движения.

Чтобы начать скользить по льду, необходимо согнуть ноги в коленях. Носки должны быть развернуты наружу, а корпус немного наклонен вперёд. Это обеспечит устойчивость.

Сделайте несколько шагов, потом попытайтесь скользить на лезвиях, поставленных параллельно. Почувствуете себя смелее, – подвигайтесь «елочкой». Есть вероятность, что начнет получаться только раза с пятого.

Обратите внимание и на одежду. Она обязательно должна быть удобной и теплой. Что поможет вам не замерзнуть и обезопасит от нежелательных травм.