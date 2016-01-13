Советы врача-аллерголога, как выбрать правильную подушку для сна

За качество нашего сна отвечают многие факторы: это и проветриваемость помещения, и время, в которое мы ложимся спать, и качество матраса, и правильно выбранная подушка. Во время сна именно она служит опорой для шейного отдела позвоночника и головы. При выборе подушки нет мелочей. Здесь нужно учитывать все моменты. К примеру, какой наполнитель лучше? У подушек с натуральным и синтетическим наполнителями есть свои преимущества и недостатки. Натуральные – пух, перо, овечья шерсть, растительный наполнитель, шелк и вата. Пух и перо хорошо регулируют теплообмен, что обеспечивает комфорт организму во время сна. Правда, подушки с таким наполнителем требуют специального ухода и недолговечны в использовании.

Подушки с растительным наполнителем, к примеру, с бамбуком, создают хороший микроклимат, регулируют влажность и обладают охлаждающим эффектом.

К распространённым синтетическим наполнителям относятся – синтепон, холлофайбер и силикон. Синтипон – самый популярный из недорогих наполнителей. Долговечен, не удерживает запахаи и не вызывает аллергию. Востребованы и материалы, с так называемым, эффектом памяти. А вот если ваша любимая подушка потеряла форму, неприятно пахнет, вызывает головные боли и перхоть, то это явные знаки, что атрибут сна пора менять.