Советы врача-аллерголога, как выбрать правильную подушку для сна
За качество нашего сна отвечают многие факторы: это и проветриваемость помещения, и время, в которое мы ложимся спать, и качество матраса, и правильно выбранная подушка. Во время сна именно она служит опорой для шейного отдела позвоночника и головы. При выборе подушки нет мелочей. Здесь нужно учитывать все моменты. К примеру, какой наполнитель лучше?
У подушек с натуральным и синтетическим наполнителями есть свои преимущества и недостатки. Натуральные – пух, перо, овечья шерсть, растительный наполнитель, шелк и вата. Пух и перо хорошо регулируют теплообмен, что обеспечивает комфорт организму во время сна. Правда, подушки с таким наполнителем требуют специального ухода и недолговечны в использовании.
Подушки с растительным наполнителем, к примеру, с бамбуком, создают хороший микроклимат, регулируют влажность и обладают охлаждающим эффектом.
К распространённым синтетическим наполнителям относятся – синтепон, холлофайбер и силикон.
Синтипон – самый популярный из недорогих наполнителей. Долговечен, не удерживает запахаи и не вызывает аллергию. Востребованы и материалы, с так называемым, эффектом памяти.
А вот если ваша любимая подушка потеряла форму, неприятно пахнет, вызывает головные боли и перхоть, то это явные знаки, что атрибут сна пора менять.
Что еще интересно: многие даже не подозревают о наличии у себя таких «соседей», как пылевые клещи. Живут эти насекомые и в подушках, и в одеялах, и в матрасах. Экскременты клещей могут вызывать множество различных заболеваний – крапивницу, нарушения слуха и зрения и даже астму. Так что если вам перешла по наследству старая добротная бабушкина подушка, самое время от нее избавиться.
Важно выбрать удобную, а главное правильную подушка и для малыша.
Помните, правильный выбор подушки очень важен. Хотя бы потому, что человек проводит во сне треть своей жизни.