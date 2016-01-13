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Советы врача-аллерголога, как выбрать правильную подушку для сна

13 января 2016 10:44
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За качество нашего  сна отвечают многие факторы: это и проветриваемость помещения, и время, в которое мы ложимся спать, и качество матраса, и правильно выбранная подушка. Во время сна именно  она служит опорой для шейного отдела позвоночника и головы. При  выборе  подушки нет мелочей. Здесь  нужно учитывать все  моменты. К примеру, какой наполнитель лучше?

У  подушек с натуральным и синтетическим наполнителями есть свои преимущества и недостатки. Натуральные – пух, перо, овечья шерсть, растительный наполнитель, шелк и вата. Пух и перо хорошо регулируют теплообмен, что обеспечивает комфорт организму во время сна. Правда, подушки с таким наполнителем требуют специального ухода и недолговечны в использовании.

Советы врача-аллерголога, как выбрать правильную подушку для сна-1

Подушки с растительным наполнителем, к примеру, с бамбуком, создают хороший микроклимат, регулируют влажность и обладают охлаждающим эффектом.

Советы врача-аллерголога, как выбрать правильную подушку для сна-4

К распространённым синтетическим наполнителям относятся –  синтепон, холлофайбер  и силикон.

Синтипон – самый популярный из недорогих наполнителей. Долговечен, не удерживает запахаи и не вызывает аллергию. Востребованы и материалы, с так называемым, эффектом памяти.

А вот если ваша любимая подушка  потеряла форму, неприятно пахнет, вызывает головные боли и перхоть, то  это явные знаки, что атрибут сна пора менять.

Советы врача-аллерголога, как выбрать правильную подушку для сна-7

Что еще интересно: многие даже не подозревают о наличии у себя таких «соседей», как пылевые клещи. Живут эти насекомые и   в подушках,  и в одеялах, и в матрасах.  Экскременты клещей могут вызывать множество различных заболеваний – крапивницу, нарушения слуха и зрения и даже астму.  Так что если вам перешла по наследству старая  добротная бабушкина подушка,  самое время от нее избавиться. 

Важно выбрать удобную, а главное правильную подушка  и для малыша.

Помните, правильный выбор подушки очень важен. Хотя бы потому, что человек проводит во сне треть своей жизни.

# Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Ольга Громода

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