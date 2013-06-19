Шашлыки: где в Минске есть площадки для барбекю и как правильно приготовить мясо?

Наступил долгожданный сезон шашлыков. Чтобы ароматное, аппетитное мясо приносило пользу, нужно обязательно соблюдать несколько простых правил. Каких? - рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

В первую очередь подумайте, где будете готовить шашлык. В Минске есть 5 специально оборудованных площадок с беседками и мангалами: в районе улиц Ангарской и Карвата, на набережной Цнянского водохранилища, неподалёку от деревни Зацень и возле Жданович. А вот в Парке Победы зону барбекю убрали. Нельзя теперь жарить шашлыки и в Лошицком парке. В лесу, если не установлен запрет на посещение зеленой зоны, поставить мангал можно, но только на поляне. А за приготовление шашлыков во дворе дома или на балконе грозит суровое наказание - штраф от 20 до 40 базовых величин.

Именно от мяса зависит, каким будет шашлык, поэтому следует быть особенно внимательным при выборе главного ингредиента. Будущий шашлык лучше охлаждать, но не замораживать, иначе он будет слишком жестким. Выбирайте свежее мясо естественного цвета, без запахов. Лучше всего подойдет окорок, шейка, корейка, лопатки и почечная часть туши.

Ирина Слободчикова, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «34-я поликлиника»:

Свинина должна быть нежирной. Нужно постараться, чтобы она была постная. А лучше взять телятину, баранину. Если мариновать, то лучше в кислом соусе, чтобы была дезинфекция, плюс прожарить.

В мясе, приготовленном на угле, сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Внимательно следите, чтобы мясо не пережарилось. В обугленной корочке образуются вредные вещества. Продумайте, каким будет гарнир. Оказывается, он очень важен.

Ирина Слободчикова:

Употреблять мясо нужно с зелеными овощами. Чем больше зелени, тем больше нейтрализуется вредных веществ, даже если вы что-то неправильно сделали. Лучше употреблять капусту, огурцы, различную зелень, помидоры, болгарский перец.

К сожалению, именно шашлыки в данный период основная угроза для желудка. Выбор некачественного мяса, неправильное маринование продукта, хранение на солнце, переедание могут вызвать различные расстройства, поэтому будьте осторожны. Но если сделать шашлык как надо - он принесет лишь пользу.