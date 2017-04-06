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Розыгрыш 30 тура игры «Удача в придачу» состоится 8 апреля

06 апреля 2017 08:59
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Игра «Удача в придачу» от «Евроопта» становится ещё интереснее и азартнее. Начиная с 30 тура, участники тура делая свои обычные покупки, могут выиграть не только денежные призы, новенький авто и уютную столичную квартиру, но и отдых мечты.

В каждом туре – новая «страна удачи». Уже в мае первые счастливчики отправятся в пятизвёздочный отель Турции на берегу Средиземного моря в регионе Кемер. Только представьте: огромная территория, собственный пляж, длинной почти в километр, 14 бассейнов, аквапарк, исторические места в экскурсионной доступности – и, разумеется, всё включено.

Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с «Евроопт».

# Фотофакт # Продукты питания

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