В 30-ом туре игры «Удача в придачу» впервые разыграют 40 туров в Турцию на двоих

Каждый тур игры «Удача в придачу!» подтверждает: с «Еврооптом» начинает везти даже самым невезучим! Нужно только делать свои обычные покупки и не забывать про «товар удачи», который может стать вашим путеводителем в новую счастливую жизнь. Покупка обычной плитки шолколада для молодой семьи Алехна из Калинковичей обернулась выигрышем главного приза 29 розыгрыша игры «Удача в придачу» – столичной квартиры по адресу ул. Академика Карского, 4. Звучит фантастически! Но с Еврооптом – все реально!

Такую же эйфорию от победы в игре «Удача в придачу» испытывают и новоиспеченные владельцы шикарных авто от Евроопта!

Серебристый Nissan Terrano выиграла настоящая фанатка игры Удача в придачу Анна Геннадьевна Фиешко из Бреста, которой удача улыбнулась досрочно.

В день Рождения все мечты сбываются! Теперь это не пустые слова для Антона Вишневского из Осиповичей. Евроопт преподнес чудесный подарок имениннику- белоснежный внедорожник Nissan Terrano.

А темно-серый Nissan Terrano теперь станет настоящим железным другом для семьи Горелик из Минска!

Желаем легких дорог везунчикам! А уже 5 марта стартовал 30-й тур игры, который продлится по 7 апреля включительно. И уже 8 апреля своих обладателей найдут денежные сертификаты, три новеньких автомобиля Terrano и десятая квартира от «Евроопта» по адресу ул. Академика Карского, 8.

А ещё – главная новость весны – в 30-ом туре впервые разыгрываются 40 туров в Турцию на двоих. Только представьте – сразу 80 счастливчикам достанется неделя отдыха в роскошном пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря в турецком регионе Кемер! Огромная территория, собственный пляж длиной почти в километр, 14 бассейнов, аквапарк, исторические места в экскурсионной доступности... И, разумеется, все включено! Кстати, Турция была выбрана по итогам опроса в интернете, участие в котором приняли более 100 тыс. человек! Хотите заполучить заветные призы? Следуйте простым правилам! Покупайте в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс», и выигрывайте фантастические призы! «Товары удачи» 30-го тура – кофе Jacobs Monarch, средства для стирки Percil, хлопья и готовые завтраки Fitness, макароны «Шебекинские», кондитерские изделия «Годунов», товары для дома «Мелочи жизни».

Кстати, благодаря интернет-сервисам ГиперМоллу и Е-доставке, которые входят в холдинг «Европта», покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре «Удача в придачу!» сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли автомобили шестерым участникам игры! «ГиперМолл» доставляет огромный ассортимент товаров длительного хранения по выгодным ценам по всей Беларуси. Абсолютно во все города, а также в крупные деревни покупки доставляются курьерами «ГиперМолла» прямо на дом покупателям. А жители небольших деревень получают заказы в ближайшем к ним отделении «Белпочты». Во всех случаях доставка бесплатна! «Е-доставка» обслуживает жителей Минска и 10 городов и 1700 деревень Минской области, Гродно и Островца. А с 24 марта к ним присоединились Витебск, Могилев и еще 130 городов и деревень Витебской и Могилевской области. Благодаря «Е-доставке» можно, не выходя из дома, заказать с бесплатной доставкой на дом широкий ассортимент продуктов: свежие овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочные продукты, замороженные продукты, хлебобулочные изделия и многое другое. До конца года интернет-гипермаркет охватит все города и крупные деревни страны. Причем в первую очередь сервис придет в те города и деревни, жители которых оформляют много заказов в «ГиперМолле», и дополнит доставляемый ассортимент продуктами «Е-доставки».

А Игра «Удача в придачу!» действительно выходит на принципиально новый уровень, далеко за пределы Беларуси! И уже через две недели у каждого ее участника появилась возможность кроме автомобиля и квартиры в столице выиграть еще и путешествие своей мечты. В каждом туре – новая страна удачи! Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с «Еврооптом»! Все желания будут исполнены, все мечты воплотятся в жизнь… Главное, не забудьте захватить «товар удачи»!